Запас ходу 600 км і 400 сил: Geely показали недорогу альтернативу Tesla Cybertruck (фото)

Електричний пікап Radar RD6 від Geely запропонують у версіях потужністю 200-400 к. с. із заднім і повним приводом. Топовий варіант розганятиметься до 100 км/год за 6 с і проїжджатиме 600 км без підзарядки.

Опубліковано офіційні фото Geely Radar RD6. Перший електричний пікап марки надійде в продаж на батьківщині з вересня за ціною від $30 тисяч. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Пікап запропонують лише в чотиридверному виконанні Фото: Geely

Електромобіль є першим представником лінійки Radar. Під цим брендом випускатимуть електричні моделі підвищеної прохідності. Слідом за пікапом також з'являться два позашляховики та квадроцикл.

[ + – ] Найдорожчий варіант дізнається за червоними накладками на кузові Фото: Geely

Новий Radar RD6 побудований на новій платформі Geely SEA, створеній спеціально для електрокарів. Пікап буде доступний виключно в чотиридверній версії завдовжки трохи більше 5 м.

У пікапа досить стриманий дизайн зі злегка розширеними крилами й довгастими діодними фарами. Топова версія моделі відрізняється пофарбованим у чорний колір дахом і червоними накладками на кузові.

[ + – ] Запас ходу в топовій версії досягне 600 км Фото: Geely

Повні характеристики Geely Radar RD6 розсекретять ближче до дати старту продажів. Поки що відомо, що його запропонують у 200-сильній задньопривідній і 400-сильній повнопривідній версіях. У потужному варіанті розгін до 100 км/год займе 6 с, а запас ходу пікапа складе близько 600 км.

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Ціна Radar RD6 також поки не оголошена, повідомляється, що китайський електрокар буде недорогим. Його позиціонують як більш компактну й доступну альтернативу Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning і Chevrolet Silverado EV.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely презентували молодіжний кросовер із агресивним дизайном і двигуном Volvo.