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Перший електромобіль Jeep помітили на дорогах (фото)

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Фото: Stellantis | Електромобіль Jeep вже готовий до прем'єри

Дебютний електрокар Jeep, найімовірніше, назвуть Jeepster. Це буде компактний кросовер із запасом ходу понад 300 км.

В Італії помітили електричний кросовер Jeep. Модель із заводським позначенням Project 516 засвітилася під час зйомки рекламного відеоролика, тобто її прем'єра відбудеться незабаром. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Кросовер помітили під час зйомок рекламного відео
Фото: Motor1.com

Швидше за все, кросовер назвуть Jeepster (на честь молодіжної моделі 50-70-х років) і презентують наприкінці цього або на початку наступного року. Електрокар Jeep випускатимуть на підприємстві в польському місті Тихи.

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Виробництво електромобіля стартує у 2023 році
Фото: Motor1.com

Раніше в інтернет уже потрапили зображення Jeep Jeepster 2023. У кросовера мускулистий дизайн із розширеними крилами та високим капотом. Діодні фари розділені, а ручки задніх дверей заховані у стійках даху. Збережено й фірмові грати радіатора.

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Перший електромобіль Jeep допомагають створити партнери по концерну Stellantis. Він побудований на платформі e-CMP, як кросовери Opel Mokka та Peugeot 2008, які вже мають електричні версії. Це буде компактна модель в сучасній лінійці марки — приблизно 4,1-4,15 м в довжину.

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У кросовера мускулистий дизайн і заховані у стійках даху ручки задніх дверей
Фото: Stellantis

Очікується, що кросовер Jeep Jeepster отримає двигун потужністю 136 к. с. та акумуляторну батарею ємністю 50 кВт∙год. Його запас ходу складе щонайменше 300 км.

Раніше Фокус повідомляв, що цю ж силову установку отримають нові недорогі електромобілі Citroen. Вони також надійдуть у продаж із 2023 року.