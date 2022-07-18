Перший електромобіль Jeep помітили на дорогах (фото)
Дебютний електрокар Jeep, найімовірніше, назвуть Jeepster. Це буде компактний кросовер із запасом ходу понад 300 км.
В Італії помітили електричний кросовер Jeep. Модель із заводським позначенням Project 516 засвітилася під час зйомки рекламного відеоролика, тобто її прем'єра відбудеться незабаром. Про це повідомляє сайт Motor1.
Швидше за все, кросовер назвуть Jeepster (на честь молодіжної моделі 50-70-х років) і презентують наприкінці цього або на початку наступного року. Електрокар Jeep випускатимуть на підприємстві в польському місті Тихи.
Раніше в інтернет уже потрапили зображення Jeep Jeepster 2023. У кросовера мускулистий дизайн із розширеними крилами та високим капотом. Діодні фари розділені, а ручки задніх дверей заховані у стійках даху. Збережено й фірмові грати радіатора.Важливо
Перший електромобіль Jeep допомагають створити партнери по концерну Stellantis. Він побудований на платформі e-CMP, як кросовери Opel Mokka та Peugeot 2008, які вже мають електричні версії. Це буде компактна модель в сучасній лінійці марки — приблизно 4,1-4,15 м в довжину.
Очікується, що кросовер Jeep Jeepster отримає двигун потужністю 136 к. с. та акумуляторну батарею ємністю 50 кВт∙год. Його запас ходу складе щонайменше 300 км.
Раніше Фокус повідомляв, що цю ж силову установку отримають нові недорогі електромобілі Citroen. Вони також надійдуть у продаж із 2023 року.