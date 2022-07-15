Citroen випустять недорогі електромобілі із запасом ходу понад 300 км (фото)

Компактні Citroen C3 та C3 Aircross нової генерації отримають електричні версії. Силову установку для них запозичать в електрокарів Peugeot та Opel.

У 2023 році лінійку Citroen поповнять відразу два доступні електромобілі вартістю менше 30 тис. євро. Електричні версії отримають хетчбек Citroen C3 та мінівен C3 Aircross нового покоління. Подробиці моделей розкрили на сайті Auto Express.

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Електричні варіанти поступово з'являться у всіх моделей Citroen. Нинішні C3 та C3 Aircross не можуть отримати такі модифікації, адже вони побудовані на старій платформі PF1, яка не підтримує електрифікацію.

[ + – ] Дизайн Citroen C3 Aircross стане більш позашляховим Фото: Auto Express

Нові Citroen C3 та C3 Aircross будуть побудовані на більш сучасній платформі БМР. Її також використовують Opel Mokka та Corsa, Peugeot 208 та 2008, причому у всіх цих моделей вже є електричні версії.

Як і побратими, електромобілі Citroen отримають 136-сильний мотор та акумуляторну батарею ємністю 50 кВт∙год. Запас ходу складе приблизно 330 км у Citroen C3 Aircross і приблизно 360 км — у Citroen C3.

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Варто зазначити, що моделі залишаться і в бензинових версіях. Їх планують оснащувати 1,2-літровими турбомоторами.

Подано й перші рендери моделей. Вони натякають, що зовнішній вигляд авто зміниться і стане авангарднішим. Головний дизайнер Citroen П'єр Леклерк заявив, що моделі будуть схожі на оновлений кросовер C5 Aircross. Також стало відомо, що новий Citroen C3 Aircross стане більш позашляховим.

Раніше Фокус повідомляв, що Citroen представили незвичайний седан підвищеної прохідності. Він запропонований у бензинових, дизельних та електричних версіях.