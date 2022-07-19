UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Nissan показал гибридный кроссовер за $20 тысяч с расходом 4,3 л на 100 км (фото)

1685
Nissan Kicks 2023, Nissan Kicks, новый Nissan Kicks, кроссовер Nissan Kicks, гибрид Nissan Kicks, Nissan Kicks e-power
Фото: Nissan | Nissan Kicks получил улучшенную 134-сильную гибридную установку e-Power

Кроссовер Nissan Kicks прошел обновление и теперь доступен исключительно в экономичном гибридном варианте. Он стал мощнее и экономичнее, а также впервые получил полный привод.

В Японии презентовали обновленный кроссовер Nissan Kicks. Модель отныне будет доступна только в гибридной версии, но при этом останется весьма доступной – цена составит от 20 300 до 23 800 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.

Nissan Kicks 2023, Nissan Kicks, новый Nissan Kicks, кроссовер Nissan Kicks, гибрид Nissan Kicks, Nissan Kicks e-power
Линейку пополнила спортивная версия с обвесом
Фото: Nissan

Новый Nissan Kicks практически не изменился внешне, ведь кроссовер недавно уже прошел фейслифтинг. Поэтому ограничились измененными бамперами и фонарями. Кроме того, появилась спортивная версия с обвесом от компании Autech.

Nissan Kicks 2023, Nissan Kicks, новый Nissan Kicks, кроссовер Nissan Kicks, гибрид Nissan Kicks, Nissan Kicks e-power
Сзади обновлены фонари
Фото: Nissan

В салоне заменен рычаг КПП и изменен дизайн центральной консоли. Базовая комплектация Nissan Kicks 2022 теперь включает систему автоматического торможения. Кроме того, предложены новые варианты внутренней отделки.

Nissan Kicks 2023, Nissan Kicks, новый Nissan Kicks, кроссовер Nissan Kicks, гибрид Nissan Kicks, Nissan Kicks e-power
В салоне улучшена отделка и заменен рычаг КПП
Фото: Nissan

Основное внимание уделили доработке гибридной установки Nissan e-Power. Мощность электромотора увеличили до 134 л. с., а крутящий момент – до 280 Н∙м. Именно он вращает колеса, а 1,2-литровый бензиновый двигатель на 78 л. с. выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию. Схожая гибридная установка недавно появилась и у Nissan Qashqai 2022.

Важно
Стильная внешность и гибридные двигатели: Kia показали новый молодежный кроссовер (фото)
Стильная внешность и гибридные двигатели: Kia показали новый молодежный кроссовер (фото)

Батарея Nissan Kicks e-Power увеличена до 2,06 кВт∙ч, что снизило расход топлива на 6,4% — до 4,3 л/100 км в смешанном цикле. Кроме того, теперь кроссовер доступен не только с передним, но и с полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan готовит новый спортивный кроссовер с гибридной установкой.