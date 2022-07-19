Nissan показал гибридный кроссовер за $20 тысяч с расходом 4,3 л на 100 км (фото)

Кроссовер Nissan Kicks прошел обновление и теперь доступен исключительно в экономичном гибридном варианте. Он стал мощнее и экономичнее, а также впервые получил полный привод.

В Японии презентовали обновленный кроссовер Nissan Kicks. Модель отныне будет доступна только в гибридной версии, но при этом останется весьма доступной – цена составит от 20 300 до 23 800 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.

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[ + – ] Линейку пополнила спортивная версия с обвесом Фото: Nissan

Новый Nissan Kicks практически не изменился внешне, ведь кроссовер недавно уже прошел фейслифтинг. Поэтому ограничились измененными бамперами и фонарями. Кроме того, появилась спортивная версия с обвесом от компании Autech.

[ + – ] Сзади обновлены фонари Фото: Nissan

В салоне заменен рычаг КПП и изменен дизайн центральной консоли. Базовая комплектация Nissan Kicks 2022 теперь включает систему автоматического торможения. Кроме того, предложены новые варианты внутренней отделки.

[ + – ] В салоне улучшена отделка и заменен рычаг КПП Фото: Nissan

Основное внимание уделили доработке гибридной установки Nissan e-Power. Мощность электромотора увеличили до 134 л. с., а крутящий момент – до 280 Н∙м. Именно он вращает колеса, а 1,2-литровый бензиновый двигатель на 78 л. с. выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию. Схожая гибридная установка недавно появилась и у Nissan Qashqai 2022.

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Батарея Nissan Kicks e-Power увеличена до 2,06 кВт∙ч, что снизило расход топлива на 6,4% — до 4,3 л/100 км в смешанном цикле. Кроме того, теперь кроссовер доступен не только с передним, но и с полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan готовит новый спортивный кроссовер с гибридной установкой.