Nissan показал гибридный кроссовер за $20 тысяч с расходом 4,3 л на 100 км (фото)
Кроссовер Nissan Kicks прошел обновление и теперь доступен исключительно в экономичном гибридном варианте. Он стал мощнее и экономичнее, а также впервые получил полный привод.
В Японии презентовали обновленный кроссовер Nissan Kicks. Модель отныне будет доступна только в гибридной версии, но при этом останется весьма доступной – цена составит от 20 300 до 23 800 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.
Новый Nissan Kicks практически не изменился внешне, ведь кроссовер недавно уже прошел фейслифтинг. Поэтому ограничились измененными бамперами и фонарями. Кроме того, появилась спортивная версия с обвесом от компании Autech.
В салоне заменен рычаг КПП и изменен дизайн центральной консоли. Базовая комплектация Nissan Kicks 2022 теперь включает систему автоматического торможения. Кроме того, предложены новые варианты внутренней отделки.
Основное внимание уделили доработке гибридной установки Nissan e-Power. Мощность электромотора увеличили до 134 л. с., а крутящий момент – до 280 Н∙м. Именно он вращает колеса, а 1,2-литровый бензиновый двигатель на 78 л. с. выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию. Схожая гибридная установка недавно появилась и у Nissan Qashqai 2022.Важно
Батарея Nissan Kicks e-Power увеличена до 2,06 кВт∙ч, что снизило расход топлива на 6,4% — до 4,3 л/100 км в смешанном цикле. Кроме того, теперь кроссовер доступен не только с передним, но и с полным приводом.
Ранее Фокус сообщал, что Nissan готовит новый спортивный кроссовер с гибридной установкой.