Стильная внешность и гибридные двигатели: Kia показали новый молодежный кроссовер (фото)

Kia XCeed стал ярче на вид и получил новую спортивную версию GT-Line. Отныне все модификации кроссовера являются гибридными.

Презентован новый Kia XCeed 2023. Молодежный городской кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу в Европе с сентября. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

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[ + – ] Передняя часть кроссовера стала выразительнее Фото: Kia

Дизайн Kia XCeed 2023 стал выразительнее благодаря новым раскосым фарам, увеличенной решетке радиатора и широкому переднему воздухозаборнику. Сзади появились оригинальные фонари с точечным узором. Спортивную версию GT-Line можно узнать по 18-дюймовым дискам, более агрессивному переднему бамперу и заднему диффузору.

[ + – ] У фонарей — оригинальный точечный узор Фото: Kia

Главное новшество в салоне – усовершенствованная мультимедийная система с увеличенным 10,25-дюймовым дисплеем. Кроме того, в варианте GT-Line установлен новый руль, скошенный снизу. Перечень опций пополнил улучшенный адаптивный круиз-контроль.

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Линейку двигателей Kia XCeed 2023 пополнила 1,5-литровая бензиновая турбочетверка на 160 л. с. Бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (120 л. с.) и 1,6 л (204 л. с.), а также 1,6-литровый 136-сильный турбодизель дополнили 48-вольтной гибридной установкой.

[ + – ] В версии GT-Line установлен новый скошенный снизу руль Фото: Kia

Доступен и подзаряжаемый гибрид Kia XCeed с 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором общей мощностью 141 л. с. Он может проехать 48 км на электротяге. Все версии модели – переднеприводные.

Ранее Фокус сообщал, что Kia также обновили недорогой кроссовер Seltos. Ему освежили дизайн и полностью изменили интерьер.