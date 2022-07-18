Стильна зовнішність та гібридні двигуни: Kia показали новий молодіжний кросовер (фото)
Kia XCeed став яскравішим на вигляд і отримав нову спортивну версію GT-Line. Відтепер усі модифікації кросовера є гібридними.
Презентовано новий Kia XCeed 2023. Молодіжний міський кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде у продаж у Європі з вересня. Про це повідомляє офіційний сайт Kia.
Дизайн Kia XCeed 2023 став виразнішим завдяки новим розкосим фарам, збільшеним решіткам радіатора і широкому передньому повітрозабірнику. Позаду з'явилися оригінальні ліхтарі з точковим візерунком. Спортивну версію GT-Line можна впізнати за 18-дюймовими дисками, агресивнішим переднім бампером і заднім дифузором.
Головне нововведення в салоні — вдосконалена мультимедійна система зі збільшеним 10,25-дюймовим дисплеєм. Крім того, у варіанті GT-Line встановлено нове кермо, скошене знизу. Список опцій поповнив покращений адаптивний круїз-контроль.Важливо
Лінійку двигунів Kia XCeed 2023 поповнила 1,5-літрова бензинова турбочетвірка на 160 к. с. Бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (120 к. с.) та 1,6 л (204 к. с.), а також 1,6-літровий 136-сильний турбодизель доповнили 48-вольтною гібридною установкою.
Доступний гібрид Kia XCeed з 1,6-літровим бензиновим двигуном і електромотором загальною потужністю 141 к. с. Він може проїхати 48 км на електротязі. Всі версії моделі — передньопривідні.
Раніше Фокус повідомляв, що Kia також оновили недорогий кросовер Seltos. Йому освіжили дизайн та повністю змінили інтер'єр.