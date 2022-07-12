Suzuki відродять знамениту модель: подробиці та тизери (відео)

Suzuki Grand Vitara повертається у форматі компактного кросовера. Відроджена модель отримає гібридну установку виробництва Toyota.

Опубліковано перші тизери нового Suzuki Grand Vitara. Популярну в минулому модель підвищеної прохідності вирішили відродити — презентують її 20 липня в Індії. Відео з авто з'явилося на офіційному Youtube каналі Suzuki.

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Місце для презентації обрано не дарма — саме в Індії стартує виробництво Suzuki Grand Vitara 2023. Там модель вже доступна для попереднього замовлення, навіть незважаючи на те, що про неї поки що мало що відомо. В інших країнах її почнуть продавати в наступному році.

[ + – ] Модель розробляють разом із Toyota Фото: скриншот/youtube

Новий Suzuki Grand Vitara буде вже не повноцінним позашляховиком, а кросовером. Модель розробляють спільно з Toyota і вона використовуватиме платформу новітніх Toyota Hyryder і Suzuki Brezza. Втім, Grand Vitara стане більшим за побратимів — приблизно 4,2-4,3 м у довжину.

На відео можна побачити лише тоненькі ліхтарі. Очікується, що дизайн буде витриманий у дусі нового Suzuki SX4 2022 року.

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Швидше за все, кросоверу на вибір запропонують 1,5-літровий 103-сильний бензиновий двигун із 48-вольтним стартер-генератором та гібридну установку Toyota потужністю 115 к. с. Очікуються версії з механічною або автоматичною КПП, переднім чи повним приводом.

[ + – ] Виробництво моделі налагодять в Індії

Нагадаємо, що Suzuki Grand Vitara випускали з 1998 до 2015 року і продавали в Європі, Америці та Азії. Компактний позашляховик пропонували у тридверній та п'ятидверній версіях та оснащували бензиновими та дизельними моторами потужністю до 230 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny отримає подовжену версію для сім'ї. Позашляховик представлять цьогоріч.