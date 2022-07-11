Найяскравіший кросовер Volkswagen оновлено: що змінилося (фото)

Новий Volkswagen Atlas Cross Sport змінився зовні та став виразнішим на вигляд. Кросовер оснащують чотири- та шестициліндровими бензиновими двигунами.

Опубліковані офіційні фото Volkswagen Atlas Cross Sport 2023. Оновлений кросовер надійде в продаж із кінця літа за ціною приблизно від $34 000. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

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Новий кросовер Volkswagen показали в Китаї — модель там збирають, і на місцевому ринку вона представлена під назвою VW Terramont X. Для решти світу Atlas Cross Sport випускають на заводі в США, і там виробництво стартує дещо пізніше.

[ + – ] Кросовер випускають у США та Китаї Фото: Volkswagen

Volkswagen Atlas Cross Sport 2023 можна впізнати насамперед за зміненою передньою частиною. У нього нова решітка радіатора з діодною смугою, що світиться, розділені фари із сучасною матричною оптикою й два повітрозабірники в передньому бампері. Ззаду освіжені ліхтарі, а з'єднує їх тепер чорна лакована вставка з діодним підсвічуванням.

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Салон Volkswagen Atlas Cross Sport не показали, проте, швидше за все, він не зазнав змін. Справа в тому, що інтер'єр моделі вже оновили минулого року.

[ + – ] Ліхтарі з'єднані лакованою смугою Фото: Volkswagen

Двигуни кросовера також не зміняться. Новий Volkswagen Atlas Cross Sport пропонуватимуть із 2,0-літровою 240-сильною бензиновою турбочетвіркою та 3,6-літровим атмосферним V6 потужністю 280 к. с. Китайський Terramont X також доступний із 2,5-літровим турбомотором на 299 к. с. Автомобілі оснащують 7-ступінчастим роботом DSG або 8-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути переднім або повним.

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