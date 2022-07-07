Нездійснений флагман: Volkswagen розсекретив друге покоління Phaeton (фото)

Volkswagen Phaeton другої генерації був готовий до серійного виробництва, але в останній момент модель вирішили не випускати. Прототип Phaeton D2 зберігся на складі Volkswagen.

До 20-річчя Volkswagen Phaeton показали скасоване друге покоління седана. Модель мала надійти у продаж з 2016 року, проте керівництво концерну вирішило відмовитися від флагмана. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

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[ + – ] Седан вирішили не запускати у виробництво Фото: Volkswagen

Volkswagen Phaeton D2 розробляли з 2014 року. На момент рішення про ліквідацію моделі вона вже була готова до виробництва, також випустили передсерійний прототип. Саме його продемонстрували на фото.

[ + – ] Volkswagen Phaeton D2 багато в чому схожий на попередника Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Phaeton 2016 розробляли Марко Павоне та Томаш Бачорскі. Седан виглядає знайомо і багато в чому схожий на попередника. Втім, в обробці побільшало хрому, з'явилася світлодіодна оптика, а боковини стали рельєфнішими.

[ + – ] Компонування салону Phaeton D2 використовували у Volkswagen Touareg Фото: Volkswagen

У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей, повернутий до водія — таке ж компонування в результаті застосували на Volkswagen Touareg 2018 року. В обробці використані шкіра та дерево. Як передні, так і задні сидіння обладнані електроприводом.

[ + – ] Задні сидіння отримали електропривід Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen Phaeton D2 не розкрили, але відомо, що він збудований на платформі MLB, як той же Touareg, а також Audi A6 та A8. Очевидно, його планували комплектувати бензиновими турбомоторами об'ємом 3,0 і 4,0 л, а також 3,0-літровим турбодизелем.

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Нагадаємо, Volkswagen Phaeton першого покоління випускали з 2002 до 2016 року. То справді був єдиний представницький седан за історію німецької марки.

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