Нездійснений флагман: Volkswagen розсекретив друге покоління Phaeton (фото)
Volkswagen Phaeton другої генерації був готовий до серійного виробництва, але в останній момент модель вирішили не випускати. Прототип Phaeton D2 зберігся на складі Volkswagen.
До 20-річчя Volkswagen Phaeton показали скасоване друге покоління седана. Модель мала надійти у продаж з 2016 року, проте керівництво концерну вирішило відмовитися від флагмана. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
Volkswagen Phaeton D2 розробляли з 2014 року. На момент рішення про ліквідацію моделі вона вже була готова до виробництва, також випустили передсерійний прототип. Саме його продемонстрували на фото.
Дизайн Volkswagen Phaeton 2016 розробляли Марко Павоне та Томаш Бачорскі. Седан виглядає знайомо і багато в чому схожий на попередника. Втім, в обробці побільшало хрому, з'явилася світлодіодна оптика, а боковини стали рельєфнішими.
У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей, повернутий до водія — таке ж компонування в результаті застосували на Volkswagen Touareg 2018 року. В обробці використані шкіра та дерево. Як передні, так і задні сидіння обладнані електроприводом.
Характеристики Volkswagen Phaeton D2 не розкрили, але відомо, що він збудований на платформі MLB, як той же Touareg, а також Audi A6 та A8. Очевидно, його планували комплектувати бензиновими турбомоторами об'ємом 3,0 і 4,0 л, а також 3,0-літровим турбодизелем.Важливо
Нагадаємо, Volkswagen Phaeton першого покоління випускали з 2002 до 2016 року. То справді був єдиний представницький седан за історію німецької марки.
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