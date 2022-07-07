Несбывшийся флагман: Volkswagen рассекретил второе поколение Phaeton (фото)

Volkswagen Phaeton второй генерации был готов к серийному производству, но в последний момент модель решили не выпускать. Прототип Phaeton D2 сохранился на складе Volkswagen.

К 20-летию Volkswagen Phaeton показали отмененное второе поколение седана. Модель должна была поступить в продажу с 2016 года, однако руководство концерна решило отказаться от флагмана. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

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[ + – ] Седан решили не запускать в производство Фото: Volkswagen

Volkswagen Phaeton D2 разрабатывали с 2014 года. На момент решения о ликвидации модели она уже была готова к производству и выпустили предсерийный прототип. Именно его и продемонстрировали на фото.

[ + – ] Volkswagen Phaeton D2 во многом схож с предшественником Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Phaeton 2016 разрабатывали Марко Павоне и Томаш Бачорски. Седан выглядит знакомо и во многом схож с предшественником. Впрочем, в отделке стало больше хрома, появилась светодиодная оптика, а боковины стали более рельефными.

[ + – ] Компоновку салона Phaeton D2 использовали в Volkswagen Touareg Фото: Volkswagen

В салоне появились виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей, повернутый к водителю – точно такая же компоновка в итоге была применена на Volkswagen Touareg 2018 года. В отделке использованы кожа и дерево. Как передние, так и задние сиденья оснащены электроприводом.

[ + – ] Задние сиденья получили электропривод Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen Phaeton D2 не раскрыли, но известно, что он построен на платформе MLB, как тот же Touareg, а также Audi A6 и A8. Очевидно его планировали комплектовать бензиновыми турбомоторами объемом 3,0 и 4,0 л, а также 3,0-литровым турбодизелем.

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Напомним, Volkswagen Phaeton первого поколения выпускали с 2002 по 2016 годы. Это был единственнвенный представительский седан за всю историю немецкой марки.

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