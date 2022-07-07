UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Несбывшийся флагман: Volkswagen рассекретил второе поколение Phaeton (фото)

980
Volkswagen Phaeton D2, Volkswagen Phaeton, Volkswagen Phaeton 2016, новый Volkswagen Phaeton
Фото: Volkswagen | Volkswagen Phaeton D2 был готов к серийному производству

Volkswagen Phaeton второй генерации был готов к серийному производству, но в последний момент модель решили не выпускать. Прототип Phaeton D2 сохранился на складе Volkswagen.

К 20-летию Volkswagen Phaeton показали отмененное второе поколение седана. Модель должна была поступить в продажу с 2016 года, однако руководство концерна решило отказаться от флагмана. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Volkswagen Phaeton D2, Volkswagen Phaeton, Volkswagen Phaeton 2016, новый Volkswagen Phaeton
Седан решили не запускать в производство
Фото: Volkswagen

Volkswagen Phaeton D2 разрабатывали с 2014 года. На момент решения о ликвидации модели она уже была готова к производству и выпустили предсерийный прототип. Именно его и продемонстрировали на фото.

Volkswagen Phaeton D2, Volkswagen Phaeton, Volkswagen Phaeton 2016, новый Volkswagen Phaeton
Volkswagen Phaeton D2 во многом схож с предшественником
Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Phaeton 2016 разрабатывали Марко Павоне и Томаш Бачорски. Седан выглядит знакомо и во многом схож с предшественником. Впрочем, в отделке стало больше хрома, появилась светодиодная оптика, а боковины стали более рельефными.

Volkswagen Phaeton D2, Volkswagen Phaeton, Volkswagen Phaeton 2016, новый Volkswagen Phaeton
Компоновку салона Phaeton D2 использовали в Volkswagen Touareg
Фото: Volkswagen

В салоне появились виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей, повернутый к водителю – точно такая же компоновка в итоге была применена на Volkswagen Touareg 2018 года. В отделке использованы кожа и дерево. Как передние, так и задние сиденья оснащены электроприводом.

Volkswagen Phaeton D2, Volkswagen Phaeton, Volkswagen Phaeton 2016, новый Volkswagen Phaeton
Задние сиденья получили электропривод
Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen Phaeton D2 не раскрыли, но известно, что он построен на платформе MLB, как тот же Touareg, а также Audi A6 и A8. Очевидно его планировали комплектовать бензиновыми турбомоторами объемом 3,0 и 4,0 л, а также 3,0-литровым турбодизелем.

Важно
Почти Rolls-Royce: рассекречен самый дорогой и роскошный китайский автомобиль (видео)
Почти Rolls-Royce: рассекречен самый дорогой и роскошный китайский автомобиль (видео)

Напомним, Volkswagen Phaeton первого поколения выпускали с 2002 по 2016 годы. Это был единственнвенный представительский седан за всю историю немецкой марки.

Ранее Фокус рассказывал про новый Volkswagen Amarok. Пикап второго поколения радикально изменился.