Брутальный дизайн и современные технологии: представлен новый Volkswagen Amarok (видео)
Volkswagen Amarok второго поколения породнился с Ford Ranger. Пикап стал крупнее и выразительнее на вид, а его комплектация существенно расширена.
Новый Volkswagen Amarok 2023 наконец официально представлен. После многочисленных тизеров второе поколение пикапа презентовали онлайн. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volkswagen.
Дизайн Volkswagen Amarok 2023
Volkswagen Amarok стал выразительнее и агрессивнее на вид. У автомобиля мускулистые расширенные крылья, высокий капот и массивные бамперы. Модель доступна в двухдверной и четырехдверной версиях. Оптика светодиодная во всех VW Amarok, а топовые версии получили матричные фары.
Пикап породнился с Ford Ranger 2022 – построен на его платформе. Это позволило сделать автомобиль крупнее и увеличить его грузоподъемность до 1200 кг.
Размеры Volkswagen Amarok 2023:
- Длина – 5350 мм
- Ширина — 1918 мм
- Высота — 1885 мм
- Колесная база – 3270 мм
Салон и комплектация Volkswagen Amarok 2023
В салоне виртуальная панель приборов и 12-дюймовый сенсорный дисплей портретного формата знакомы по Ford Ranger, а вот руль позаимствован VW Touareg. На втором ряду стало больше места.
Комплектация Volkswagen Amarok 2023 расширена. Среди доступных опций теперь есть адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот, распознавание дорожных знаков, камеры кругового обзора, мощная акустика Harmann Kardon, беспроводная зарядка для смартфонов и электропривод сидений в 10 направлениях.Важно
Характеристики Volkswagen Amarok 2023
Пикапу на выбор предлагают 2,3-литровый 300-сильный бензиновый турбомотор Ford EcoBoost, а также турбодизели объемом 2,0 л (150, 170 и 210 л. с.) и 3,0 л (240 и 250 л. с.). Все версии могут буксировать прицеп весом 3,5 тонны.
Отныне только 150-сильный вариант предлагают с 6-ступенчатой механической КПП, у остальных Amarok – новый 10-ступенчатый автомат. Привод может быть задним, подключаемым полным или постоянным полным.
Теперь VW Amarok для всего мира будут выпускать в ЮАР. Продавать модель будут в Европе, Азии, Африке и Австралии.
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