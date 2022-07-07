Брутальный дизайн и современные технологии: представлен новый Volkswagen Amarok (видео)

Volkswagen Amarok второго поколения породнился с Ford Ranger. Пикап стал крупнее и выразительнее на вид, а его комплектация существенно расширена.

Новый Volkswagen Amarok 2023 наконец официально представлен. После многочисленных тизеров второе поколение пикапа презентовали онлайн. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

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[ + – ] Длину пикапа увеличили до 5,35 м Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Amarok 2023

Volkswagen Amarok стал выразительнее и агрессивнее на вид. У автомобиля мускулистые расширенные крылья, высокий капот и массивные бамперы. Модель доступна в двухдверной и четырехдверной версиях. Оптика светодиодная во всех VW Amarok, а топовые версии получили матричные фары.

Пикап породнился с Ford Ranger 2022 – построен на его платформе. Это позволило сделать автомобиль крупнее и увеличить его грузоподъемность до 1200 кг.

[ + – ] Модель построена на базе Ford Ranger Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Amarok 2023:

Длина – 5350 мм

Ширина — 1918 мм

Высота — 1885 мм

Колесная база – 3270 мм

Салон и комплектация Volkswagen Amarok 2023

В салоне виртуальная панель приборов и 12-дюймовый сенсорный дисплей портретного формата знакомы по Ford Ranger, а вот руль позаимствован VW Touareg. На втором ряду стало больше места.

[ + – ] В салоне появились виртуальная панель приборов и портретный дисплей Фото: Volkswagen

Комплектация Volkswagen Amarok 2023 расширена. Среди доступных опций теперь есть адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот, распознавание дорожных знаков, камеры кругового обзора, мощная акустика Harmann Kardon, беспроводная зарядка для смартфонов и электропривод сидений в 10 направлениях.

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Характеристики Volkswagen Amarok 2023

Пикапу на выбор предлагают 2,3-литровый 300-сильный бензиновый турбомотор Ford EcoBoost, а также турбодизели объемом 2,0 л (150, 170 и 210 л. с.) и 3,0 л (240 и 250 л. с.). Все версии могут буксировать прицеп весом 3,5 тонны.

[ + – ] Грузоподъемность выросла до 1200 кг Фото: Volkswagen

Отныне только 150-сильный вариант предлагают с 6-ступенчатой механической КПП, у остальных Amarok – новый 10-ступенчатый автомат. Привод может быть задним, подключаемым полным или постоянным полным.

Теперь VW Amarok для всего мира будут выпускать в ЮАР. Продавать модель будут в Европе, Азии, Африке и Австралии.

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