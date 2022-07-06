Подержанные пикапы Ford Maverick стали в полтора раза дороже новых

Повышенный спрос на пикап Ford Maverick привел к парадоксальной ситуации — слегка подержанные автомобили продаются дороже, чем новые. Цены на бюджетный пикап порой превышают $50 тысяч.

Новый Ford Maverick 2022 оказался очень удачной моделью и спрос на него превысил все ожидания. Дошло до того, что слегка подержанные пикапы перепродают существенно дороже новых. Об этом пишет сайт Carscoops.

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Так, в Калифорнии за подержанный Ford Maverick XL просят 45 988 долларов, хотя новая модель в таком исполнении стоит $24 930. А более богато оснащенный вариант XLT с пробегом 3600 км во Флориде оценили в 49 995 долларов, хотя цена нового пикапа – $30 460.

[ + – ] Дилеры начали активно перепродавать подержанные Ford Maverick Фото: carscoops.com

Самым же дорогим стал Ford Maverick в штате Массачусетс – там пикап с пробегом 2700 км продают за $51 647, хотя новым он стоил 38 115 долларов.

В наши дни подержанные автомобили очень редко прибавляют в цене при перепродаже. Как правило, они, наоборот, существенно дешевеют. Исключение составляют разве что эксклюзивные лимитированные суперкары.

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Ford Maverick является массовой недорогой моделью, однако он сейчас в дефиците. В условиях нехватки микрочипов сборочное предприятие не может нарастить объемы производства и удовлетворить спрос. Этим и пользуются некоторые автодилеры.

[ + – ] Порой цена Ford Maverick с пробегом превышает 50 тысяч долларов Фото: carscoops.com

Для Ford подобная ситуация складывается не впервые. Именно из-за повышенного спроса на новый Ford Bronco в США и Канаде задержался выход модели на европейский рынок – ее привезут под конец 2023 года. По этой же причине Ford Maverick также не появится в Европе в ближайшие год-два.

Также Фокус писал, что из-за огромного спроса Toyota прекратила прием заявок на новый Land Cruiser 300 и его роскошный вариант Lexus LX.