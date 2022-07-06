Вживані пікапи Ford Maverick стали в півтора рази дорожчими за нові

Підвищений попит на пікап Ford Maverick призвів до парадоксальної ситуації — вживані автомобілі продаються дорожче, ніж нові. Ціни на бюджетний пікап часом перевищують $50 тисяч.

Новий Ford Maverick 2022 виявився дуже вдалою моделлю і попит на нього перевищив усі очікування. Дійшло до того, що злегка вживані пікапи перепродують значно дорожче за нові. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Так, у Каліфорнії за вживаний Ford Maverick XL просять 45 988 доларів, хоча нова модель у такому виконанні коштує $24 930. А багатший варіант XLT з пробігом 3600 км у Флориді оцінили в 49 995 доларів, хоча ціна нового пікапа — $30 460.

[ + – ] Дилери почали активно перепродувати Ford Maverick Фото: carscoops.com

Найдорожчим же став Ford Maverick у штаті Массачусетс — там пікап з пробігом 2700 км продають за $51 647, хоча новим він коштував 38 115 доларів.

У наші дні старі автомобілі дуже рідко додають у ціні в разі перепродажу. Як правило, вони, навпаки, суттєво дешевшають. Виняток становлять хіба що ексклюзивні лімітовані суперкари.

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Ford Maverick є масовою недорогою моделлю, проте він зараз у дефіциті. В умовах нестачі мікрочипів складальне підприємство не може збільшити обсяги виробництва та задовольнити попит. Цим і користуються деякі автодилери.

[ + – ] Іноді ціна Ford Maverick із пробігом перевищує 50 тисяч доларів Фото: carscoops.com

Для Ford така ситуація складається не вперше. Саме через підвищений попит на новий Ford Bronco у США та Канаді затримався вихід моделі на європейський ринок — її привезуть під кінець 2023 року. З цієї ж причини Ford Maverick також не з'явиться в Європі в найближчі рік-два.

Також Фокус писав, що через величезний попит Toyota припинила прийом заявок на новий Land Cruiser 300 та його розкішний варіант Lexus LX.