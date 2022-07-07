Брутальний дизайн і сучасні технології: представлений новий Volkswagen Amarok (відео)

Volkswagen Amarok другого покоління поріднився із Ford Ranger. Пікап став більшим і виразнішим на вигляд, а його комплектація істотно розширена.

Новий Volkswagen Amarok 2023 нарешті офіційно представлений. Після численних тизерів друге покоління пікапа презентували онлайн. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

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[ + – ] Довжину пікапа збільшили до 5,35 м Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Amarok 2023

Volkswagen Amarok став виразнішим та агресивнішим на вигляд. В автомобіля мускулисті розширені крила, високий капот і масивні бампери. Модель доступна у дводверній і чотиридверній версіях. Оптика світлодіодна у всіх VW Amarok, а топові версії отримали матричні фари.

Пікап поріднився з Ford Ranger 2022 — побудований на його платформі. Це дозволило зробити автомобіль більшим і збільшити його вантажопідйомність до 1 200 кг.

[ + – ] Модель збудована на базі Ford Ranger Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen Amarok 2023:

довжина — 5 350 мм;

ширина — 1 918 мм;

висота — 1 885 мм;

колісна база — 3 270 мм.

Салон і комплектація Volkswagen Amarok 2023

У салоні віртуальна панель приладів та 12-дюймовий сенсорний дисплей портретного формату знайомі за Ford Ranger, а ось кермо запозичене VW Touareg. На другому ряду побільшало місця.

[ + – ] У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і портретний дисплей Фото: Volkswagen

Комплектацію Volkswagen Amarok 2023 розширено. Серед доступних опцій тепер є адаптивний круїз-контроль, паркувальний автопілот, розпізнавання дорожніх знаків, камери кругового огляду, потужна акустика Harmann Kardon, бездротова зарядка для смартфонів та електропривід сидінь у 10 напрямках.

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Характеристики Volkswagen Amarok 2023

Пікапу на вибір пропонують 2,3-літровий 300-сильний бензиновий турбомотор Ford EcoBoost, а також турбодизелі об'ємом 2,0 л (150, 170 і 210 к. с.) та 3,0 л (240 і 250 к. с.). Усі версії можуть буксирувати причіп вагою 3,5 тонн.

[ + – ] Вантажопідйомність зросла до 1 200 кг Фото: Volkswagen

Відтепер лише 150-сильний варіант пропонують із 6-ступінчастою механічною КПП, у решти Amarok — новий 10-ступінчастий автомат. Привід може бути заднім, повним, що підключається або постійним повним.

Тепер VW Amarok для всього світу випускатимуть у ПАР. Продаватимуть модель в Європі, Азії, Африці й Австралії.

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