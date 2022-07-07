Брутальний дизайн і сучасні технології: представлений новий Volkswagen Amarok (відео)
Volkswagen Amarok другого покоління поріднився із Ford Ranger. Пікап став більшим і виразнішим на вигляд, а його комплектація істотно розширена.
Новий Volkswagen Amarok 2023 нарешті офіційно представлений. Після численних тизерів друге покоління пікапа презентували онлайн. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
Дизайн Volkswagen Amarok 2023
Volkswagen Amarok став виразнішим та агресивнішим на вигляд. В автомобіля мускулисті розширені крила, високий капот і масивні бампери. Модель доступна у дводверній і чотиридверній версіях. Оптика світлодіодна у всіх VW Amarok, а топові версії отримали матричні фари.
Пікап поріднився з Ford Ranger 2022 — побудований на його платформі. Це дозволило зробити автомобіль більшим і збільшити його вантажопідйомність до 1 200 кг.
Розміри Volkswagen Amarok 2023:
- довжина — 5 350 мм;
- ширина — 1 918 мм;
- висота — 1 885 мм;
- колісна база — 3 270 мм.
Салон і комплектація Volkswagen Amarok 2023
У салоні віртуальна панель приладів та 12-дюймовий сенсорний дисплей портретного формату знайомі за Ford Ranger, а ось кермо запозичене VW Touareg. На другому ряду побільшало місця.
Комплектацію Volkswagen Amarok 2023 розширено. Серед доступних опцій тепер є адаптивний круїз-контроль, паркувальний автопілот, розпізнавання дорожніх знаків, камери кругового огляду, потужна акустика Harmann Kardon, бездротова зарядка для смартфонів та електропривід сидінь у 10 напрямках.Важливо
Характеристики Volkswagen Amarok 2023
Пікапу на вибір пропонують 2,3-літровий 300-сильний бензиновий турбомотор Ford EcoBoost, а також турбодизелі об'ємом 2,0 л (150, 170 і 210 к. с.) та 3,0 л (240 і 250 к. с.). Усі версії можуть буксирувати причіп вагою 3,5 тонн.
Відтепер лише 150-сильний варіант пропонують із 6-ступінчастою механічною КПП, у решти Amarok — новий 10-ступінчастий автомат. Привід може бути заднім, повним, що підключається або постійним повним.
Тепер VW Amarok для всього світу випускатимуть у ПАР. Продаватимуть модель в Європі, Азії, Африці й Австралії.
Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen показав наступника седана Passat — це обтічний електромобіль.