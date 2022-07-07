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Почти Rolls-Royce: рассекречен самый дорогой и роскошный китайский автомобиль (видео)

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Hongqi N701, новый Hongqi N701, Hongqi N701 2023, авто Си Цзиньпина, FAW Hongqi
Фото: CarNewsChina | Hongqi N701 — новый флагман премиальной китайской марки

Представительский Hongqi N701 создавали специально для Си Цзиньпина и правительства Китая, но не исключено, что роскошная модель поступит и в свободную продажу по цене свыше полумиллиона долларов.

В Китае засняли новый Hongqi N701. Роскошный лимузин создан концерном FAW по заказу китайского правительства и на нем уже ездит руководитель страны Си Цзиньпин. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Hongqi N701, новый Hongqi N701, Hongqi N701 2023, авто Си Цзиньпина, FAW Hongqi
Длина авто превышает 5 метров
Фото: CarNewsChina

Именно во время визита Си Цзиньпина в Гонконг Hongqi N701 и попал в объективы камер. Автомобиль достигает более 5 м в длину и отличается солидным сдержанным дизайном. Его широкая хромированная решетка радиатора выполнена в духе Rolls-Royce, что и неудивительно – дизайн авто разрабатывал бывший стилист британской марки Жиль Тейлор.

Hongqi N701, новый Hongqi N701, Hongqi N701 2023, авто Си Цзиньпина, FAW Hongqi
Первый Hongqi N701 предоставили китайскому лидеру Си Цзиньпину
Фото: CarNewsChina

Характеристики Hongqi N701 держат в строжайшем секрете. По одной версии седан оснащен атмосферным V12, по другой – V8 с турбонаддувом. В любом случае мощность превышает 350 л. с.

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Для китайского правительства и компартии выпустят около 50 Hongqi N701, часть из них будут бронированными. Пока неизвестно, поступит ли автомобиль в свободную продажу. Его предшественника Hongqi HQE сначала не продавали, но затем все же начали выпускать малыми партиями под заказ, причем его цена доходила до $600 тысяч.

Автомобиль может поступить в свободную продажу по цене не менее $500 тысяч

FAW Hongqi является поставщиком роскошных автомобилей для китайских властей с 1958 года — на ранних моделях ездил еще Мао Цзэдун. В последнее время все больше Hongqi поступают в свободную продажу, причем отдельные модели уже начали предлагать и в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что Hongqi также представили конкурента Rolls-Royce Cullinan. Большой внедорожник стоит 236 тыс. долларов.