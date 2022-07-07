Почти Rolls-Royce: рассекречен самый дорогой и роскошный китайский автомобиль (видео)

Представительский Hongqi N701 создавали специально для Си Цзиньпина и правительства Китая, но не исключено, что роскошная модель поступит и в свободную продажу по цене свыше полумиллиона долларов.

В Китае засняли новый Hongqi N701. Роскошный лимузин создан концерном FAW по заказу китайского правительства и на нем уже ездит руководитель страны Си Цзиньпин. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Длина авто превышает 5 метров Фото: CarNewsChina

Именно во время визита Си Цзиньпина в Гонконг Hongqi N701 и попал в объективы камер. Автомобиль достигает более 5 м в длину и отличается солидным сдержанным дизайном. Его широкая хромированная решетка радиатора выполнена в духе Rolls-Royce, что и неудивительно – дизайн авто разрабатывал бывший стилист британской марки Жиль Тейлор.

[ + – ] Первый Hongqi N701 предоставили китайскому лидеру Си Цзиньпину Фото: CarNewsChina

Характеристики Hongqi N701 держат в строжайшем секрете. По одной версии седан оснащен атмосферным V12, по другой – V8 с турбонаддувом. В любом случае мощность превышает 350 л. с.

Важно

Брэд Питт сдает напрокат свой роскошный дом на колесах стоимостью $1,2 миллиона (фото)

Для китайского правительства и компартии выпустят около 50 Hongqi N701, часть из них будут бронированными. Пока неизвестно, поступит ли автомобиль в свободную продажу. Его предшественника Hongqi HQE сначала не продавали, но затем все же начали выпускать малыми партиями под заказ, причем его цена доходила до $600 тысяч.

[ + – ] Автомобиль может поступить в свободную продажу по цене не менее $500 тысяч

FAW Hongqi является поставщиком роскошных автомобилей для китайских властей с 1958 года — на ранних моделях ездил еще Мао Цзэдун. В последнее время все больше Hongqi поступают в свободную продажу, причем отдельные модели уже начали предлагать и в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что Hongqi также представили конкурента Rolls-Royce Cullinan. Большой внедорожник стоит 236 тыс. долларов.