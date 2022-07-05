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Брэд Питт сдает напрокат свой роскошный дом на колесах стоимостью $1,2 миллиона (фото)

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Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
Фото: The Sun | Дом на колесах достигает 14,6 м в длину

Автодом построен по индивидуальному заказу Брэда Питта. Внутри предусмотрены кухня, лаунж-зона, большая спальня и ванная с джакузи.

В США начали сдавать напрокат дом на колесах, ранее принадлежавший Брэду Питту. Стоимость аренды составляет 6000 долларов в неделю, отдельно оплачиваются топливо и услуги водителя. Об этом пишет издание The Sun.

Гигантский автодом построила в 2010-2011 годах компания Anderson Mobile Estates, ранее создавшая подобный транспорт для Уилла Смита и Леонардо Ди Каприо. Он обошелся в 1,2 миллиона долларов и задумывался, как своего рода семейный транспорт для Брэда Питта, Анджелины Джолли и их шестерых детей. Теперь актер им не пользуется и передал в управление специальной прокатной фирме.

Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
В отделке использованы кожа, дерево и гранит
Фото: The Sun

За основу для автодома взят огромный пятиосный автопоезд длиной 14,6 м. В боковинах предусмотрены специальные выдвижные секции, увеличивающие внутреннюю ширину.

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Во внутренней отделке использованы дорогие кожа, дерево и ткань. Одна лишь кухня обошлась актеру в $60 тысяч – там установлены гранитный стол, плита, духовка, посудомоечная машина и холодильник. Рядом – огромная гостиная на шесть человек.

Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
В лаунж-зоне установлен трехметровый кожаный диван
Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
Кухня обошлась в $60 тысяч
Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
В спальне стоит большая кровать
Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
В салоне установлены несколько телевизоров
Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
Внутри предусмотрен большой санузел
Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт
Дом на колесах Брэда Питта, автодом Брэда Питта, дом на колесах, авто Брэда Питта, Брэд Питт

Также обустроены лаундж-зона с трехметровым кожанным диваном, спальня с большой кроватью и даже ванная с джакузи. Внутри установлены несколько больших телевизоров.

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