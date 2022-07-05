Брэд Питт сдает напрокат свой роскошный дом на колесах стоимостью $1,2 миллиона (фото)

Автодом построен по индивидуальному заказу Брэда Питта. Внутри предусмотрены кухня, лаунж-зона, большая спальня и ванная с джакузи.

В США начали сдавать напрокат дом на колесах, ранее принадлежавший Брэду Питту. Стоимость аренды составляет 6000 долларов в неделю, отдельно оплачиваются топливо и услуги водителя. Об этом пишет издание The Sun.

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Гигантский автодом построила в 2010-2011 годах компания Anderson Mobile Estates, ранее создавшая подобный транспорт для Уилла Смита и Леонардо Ди Каприо. Он обошелся в 1,2 миллиона долларов и задумывался, как своего рода семейный транспорт для Брэда Питта, Анджелины Джолли и их шестерых детей. Теперь актер им не пользуется и передал в управление специальной прокатной фирме.

[ + – ] В отделке использованы кожа, дерево и гранит Фото: The Sun

За основу для автодома взят огромный пятиосный автопоезд длиной 14,6 м. В боковинах предусмотрены специальные выдвижные секции, увеличивающие внутреннюю ширину.

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Во внутренней отделке использованы дорогие кожа, дерево и ткань. Одна лишь кухня обошлась актеру в $60 тысяч – там установлены гранитный стол, плита, духовка, посудомоечная машина и холодильник. Рядом – огромная гостиная на шесть человек.

[ + – ] В лаунж-зоне установлен трехметровый кожаный диван [ + – ] Кухня обошлась в $60 тысяч [ + – ] В спальне стоит большая кровать [ + – ] В салоне установлены несколько телевизоров [ + – ] Внутри предусмотрен большой санузел

Также обустроены лаундж-зона с трехметровым кожанным диваном, спальня с большой кроватью и даже ванная с джакузи. Внутри установлены несколько больших телевизоров.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили авто из сериала "Слуга народа". На нем ездил персонаж Владимира Зеленского, Василий Голобородько.