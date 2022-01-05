Дворец на колесах: огромный автодом Уилла Смита оценили как новый Bugatti (видео)

Площадь автодома составляет 111 кв. м. Внутри – 14 телевизоров, посудомоечная машина и небольшая гримерка.

В США показали впечатляющий дом на колесах, созданный по заказу звездного актера Уилла Смита. Он стоит целых 2,5 миллиона долларов (на уровне Bugatti Chiron) и является одним из самых дорогих в мире. Обзор уникального автодома сделали в передаче Ridiculous rides.

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[ + – ] Кухонный стол обошелся в 12 500 долларов Фото: скриншот/youtube

Уникальное транспортное средство по индивидуальному заказу Уилла Смита создала компания Anderson Mobile Estates из Техаса, занимающаяся такими кемперами уже более 20 лет. Основой для дома на колесах послужил пятиосный автопоезд.

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Дом на колесах двухэтажный, а общая площадь помещений – 111 кв. м, так что в нем можно проводить вечеринки на 25-30 человек. Внутри оборудовали спальню с большой кроватью, гостиную с диванами, санузел, кухню с плитой, холодильником и посудомоечной машиной. По желанию Уилла Смита даже обустроили небольшую гримерку.

[ + – ] Стоимость автодома - 2,5 млн. долларов

В автодоме установили 14 телевизоров и большой 100-дюймовый проекционный экран для просмотра кино. В отделке использовали кожи на 300 тыс. долларов и гранита на $125 тыс., а дорогое дерево привезли из Франции. Один только кухонный стол обошелся в 12 500 долларов.

Ранее Фокус рассказывал о самом необычном в мире доме на колесах. Создали его из мотоцикла.