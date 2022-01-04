Американец скрестил мотоцикл и фуру, чтобы создать странный дом на колесах (видео)

KennyBilt – самый необычный Harley-Davidson в истории. Автодом достигает свыше 9 м в длину.

В автомузее Wheels Through Time в Северной Каролине (США) появился нестандартный экспонат. Транспортное средство сочетает в себе черты мотоцикла и грузового автопоезда. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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[ + – ] Автопоезд весит 1800 кг Фото: autoevolution.com

Нестандартный аппарат называется KennyBilt и является домом на колесах. Создал его в 1989 году байкер Кенни Килпатрик. Он любит путешествия и захотел приспособить мотоцикл Harley-Davidson к дальним поездкам.

От байка, по сути, осталась только передняя часть. Ему добавили двухместную кабину и две задних оси. Мало того, появился полуприцеп, как у фуры. В нем обустроено жилое помещение с двуспальной кроватью, диваном и прочей мебелью.

[ + – ] В прицепе установили двуспальную кровать и диван Фото: autoevolution.com

Необычный автопоезд Harley-Davidson достигает 9,14 м в длину и весит 1800 кг, а колес у него целых девять. Стилизован он под классические американские грузовики.

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KennyBilt оснащен стандартным 1,3-литровым двигателем Harley-Davidson. Ему усилили сцепление и КПП, а также установили более эффективные тормоза с вакуумным усилителем.

[ + – ] KennyBilt - частый гость различных байк-шоу

Необычный автодом неоднократно демонстрировали на различных байк-шоу в Америке и Европе. Впрочем, попутешествовать Кенни Килпатрик не смог – как правило, байк транспортировали на автовозе, чтобы не повредить его.

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