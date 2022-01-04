Американець схрестив мотоцикл та фуру, щоб створити дивний будинок на колесах (відео)

KennyBilt – найнезвичайніший Harley-Davidson в історії. Автобудинок досягає понад 9 м завдовжки.

В автомузеї Wheels Through Time у Північній Кароліні (США) з'явився нестандартний експонат. Транспортний засіб поєднує риси мотоцикла і вантажного автопотяга. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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[ + – ] Автопотяг важить 1800 кг Фото: autoevolution.com

Нестандартний апарат називається KennyBilt і є домівкою на колесах. Створив його у 1989 році байкер Кенні Кілпатрік. Він любить подорожі та захотів пристосувати мотоцикл Harley-Davidson до далеких подорожей.

Від байка, по суті, залишилася лише передня частина. Йому додали двомісну кабіну та дві задні осі. Мало того, з'явився напівпричіп, як у фури. У ньому облаштовано житлове приміщення з двоспальним ліжком, диваном та іншими меблями.

[ + – ] У причепі встановили двоспальне ліжко та диван Фото: autoevolution.com

Незвичайний автопотяг Harley-Davidson досягає 9,14 м завдовжки і важить 1800 кг, а коліс у нього цілих дев'ять. Стилізовано його під класичні американські вантажівки.

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KennyBilt оснащений стандартним 1,3-літровим двигуном Harley-Davidson. Йому посилили зчеплення і КПП, а також встановили ефективніші гальма з вакуумним підсилювачем.

[ + – ] KennyBilt — найчастіший гість різних байк-шоу

Незвичайний автобудинок неодноразово демонстрували на різних байк-шоу в Америці та Європі. Втім, помандрувати Кенні Кілпатрік не зміг – як правило, байк транспортували автовозом, щоб не пошкодити його.

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