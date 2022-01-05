Палац на колесах: величезний автобудинок Вілла Сміта оцінили як новий Bugatti (відео)

Площа автобудинку складає 111 кв. м. Усередині — 14 телевізорів, посудомийна машина та невелика гримерка.

У США показали разючий будинок на колесах, створений на замовлення зіркового актора Вілла Сміта. Він коштує цілих 2,5 мільйони доларів (на рівні Bugatti Chiron) і є одним із найдорожчих у світі. Огляд унікального автобудинку зробили у передачі Ridiculous rides.

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[ + – ] Кухонний стіл коштував 12 500 доларів Фото: скриншот/youtube

Унікальний транспортний засіб на індивідуальне замовлення Вілла Сміта створила компанія Anderson Mobile Estates із Техасу, яка займається такими кемперами вже понад 20 років. Основою для будинку на колесах став п'ятивісний автопотяг.

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Будинок на колесах двоповерховий, а загальна площа приміщень — 111 кв. м, тож у ньому можна проводити вечірки на 25-30 осіб. Усередині обладнали спальню з великим ліжком, вітальню з диванами, санвузол, кухню з плитою, холодильником і посудомийною машиною. За бажанням Вілла Сміта навіть облаштували невелику гримерку.

[ + – ] Вартість автобудинку — 2,5 млн доларів

В автобудинку встановили 14 телевізорів і великий 100-дюймовий проекційний екран для перегляду кіно. В обробці використовували шкіри на 300 тис. доларів і граніту на $125 тис., а дороге дерево привезли з Франції. Один тільки кухонний стіл коштував 12 500 доларів.

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