Українець перетворив Запорожець на оригінальний будинок на колесах з душем і грилем (відео)

Маленький Запорожець пристосували до далеких поїздок із ночівлею. Усі роботи власник виконав сам.

Народний український автомобіль Запорожець став основою для створення будинку на колесах. Старий ЗАЗ-968М 1993 року підготували для подорожей. Про це розповідають у передачі ДжеДАІ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Оригінальний тюнінг Запорожця своїми руками виконав українець Олександр, який проживає в Білорусі. Він любить подорожувати і після численних незручних ночівель в авто вирішив зробити ЗАЗ комфортнішим та пристосованішим до далеких поїздок. До того ж підійшов до цього зі кмітливістю та креативом.

[ + – ] Власник авто планує відправитися на ньому в подорож навколо світу. Фото: скриншот/youtube

На даху Запорожця з'явився багажник, на якому розкладається намет із матрацом та подушками. Запорожець отримав ручну лебідку, складний стіл із висувними ящиками та стільці.

Важливо

Швидше за Range Rover і Tesla: українець перетворив горбатого "Запорожця" на спорткар (відео)

Також з'явилися газова плита, умивальник і навіть міні-душ із окремою ємністю для води. Мало того, двигун ЗАЗ-968М використовується як гриль для барбекю. Ззаду до Запорожця кріпиться велосипед.

Олександр продовжить тюнінг ЗАЗ-968М. Після його завершення українець планує відправитися своїм унікальним автомобілем у навколосвітню подорож.

Раніше Фокус розповідав про нестандартний позашляховик ЗАЗ. Його створення обійшлося лише у 1500 доларів.