Українець перетворив Запорожець на оригінальний будинок на колесах з душем і грилем (відео)
Маленький Запорожець пристосували до далеких поїздок із ночівлею. Усі роботи власник виконав сам.
Народний український автомобіль Запорожець став основою для створення будинку на колесах. Старий ЗАЗ-968М 1993 року підготували для подорожей. Про це розповідають у передачі ДжеДАІ.
Оригінальний тюнінг Запорожця своїми руками виконав українець Олександр, який проживає в Білорусі. Він любить подорожувати і після численних незручних ночівель в авто вирішив зробити ЗАЗ комфортнішим та пристосованішим до далеких поїздок. До того ж підійшов до цього зі кмітливістю та креативом.
На даху Запорожця з'явився багажник, на якому розкладається намет із матрацом та подушками. Запорожець отримав ручну лебідку, складний стіл із висувними ящиками та стільці.Важливо
Також з'явилися газова плита, умивальник і навіть міні-душ із окремою ємністю для води. Мало того, двигун ЗАЗ-968М використовується як гриль для барбекю. Ззаду до Запорожця кріпиться велосипед.
Олександр продовжить тюнінг ЗАЗ-968М. Після його завершення українець планує відправитися своїм унікальним автомобілем у навколосвітню подорож.
Раніше Фокус розповідав про нестандартний позашляховик ЗАЗ. Його створення обійшлося лише у 1500 доларів.