Украинец превратил Запорожец в оригинальный дом на колесах с душем и грилем (видео)

Маленький Запорожец приспособили к дальним поездкам с ночевкой. Все работы владелец выполнил сам.

Народный украинский автомобиль Запорожец послужил основой для создания дома на колесах. Старенький ЗАЗ-968М 1993 года подготовили для путешествий. Об этом рассказывают в передаче ДжеДАІ.

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Оригинальный тюнинг Запорожца выполнил своими руками украинец Александр, проживающий в Беларуси. Он любит путешествовать и после многочисленных неудобных ночевок в авто решил сделать ЗАЗ комфортнее и более приспособленным к дальним поездкам. Причем, подошел к этому со смекалкой и креативом.

[ + – ] Владелец авто планирует отправиться на нем в кругосветное путешествие Фото: скриншот/youtube

На крыше Запорожца появился багажник, на котором раскладывается палатка с матрасом и подушками. Запорожец получил ручную лебедку, складывающийся стол с выдвижными ящиками и стулья.

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Также появились газовая плита, умывальник и даже мини-душ с отдельной емкостью для воды. Мало того, двигатель ЗАЗ-968М используется в качестве гриля для барбекю. Сзади к Запорожцу крепится велосипед.

Александр продолжит тюнинг ЗАЗ-968М. По его завершению украинец планирует отправиться на своем уникальном автомобиле в кругосветное путешествие.

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