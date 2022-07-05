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На аукцион выставили знаменитое авто Зеленского из сериала "Слуга народа" (фото)

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Авто Зеленского, авто из фильма Слуга народа, Chevrolet Silverado, Слуга народа, Владимир Зеленский
Фото: 1+1 | На Chevrolet Silverado ездил персонаж Владимира Зеленского, Василий Голобородько

Ранее этот Chevrolet Silverado сняли в сериале "Слуга народа", а теперь авто трудится на линии фронта. Вырученные на аукционе средства пойдут на закупку нового авто для ВСУ.

В Украине на аукцион выставили пикап Chevrolet Silverado 2005 года выпуска. Автомобиль прославился тем, что снимался в сериале "Слуга народа". Об этом сообщается на странице аукциона в Facebook.

Авто Зеленского, авто из фильма Слуга народа, Chevrolet Silverado, Слуга народа, Владимир Зеленский
Стартовая цена пикапа — $7500
Фото: с сайта ТопЖыр

Именно этом на ярко-красном Chevrolet Silverado возили персонажа Владимира Зеленского, Василия Голобородька. Впрочем, сейчас у машины другой цвет – хаки. Киногероя уже давно передали защитникам Украины и сейчас он находится на линии фронта.

Авто Зеленского, авто из фильма Слуга народа, Chevrolet Silverado, Слуга народа, Владимир Зеленский
Сейчас автомобиль находится на линии фронта

Пикап неплохо проявил себя в боевых условиях, но теперь подразделение нуждается в более подходящем и специально подготовленном транспорте. Именно на его покупку и пойдут вырученные на аукционе средства.

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Стартовая цена Chevrolet Silverado составляет 7500 долларов. Аукцион проводится онлайн и все участники должны внести 5000 гривен депозита.

Авто Зеленского, авто из фильма Слуга народа, Chevrolet Silverado, Слуга народа, Владимир Зеленский
Автомобиль оснащен 4,3-литровым V6 с ГБО
Фото: с сайта ТопЖыр

Пикап Chevrolet Silverado 2005 года оснащен 4,3-литровой 190-сильной бензиновой шестеркой и 4-ступенчатой автоматической КПП, также установлено ГБО. Оснащение довольно богатое — включает кожаный салон, кондиционер, электропакет, камеру заднего вида, сигнализацию с автозапуском, мультимедиа Pioneer и акустику с сабвуфером.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили редчайший спорткар BMW 507, который 43 года простоял заброшенным в гараже.