На аукціон виставили знамените авто Зеленського із серіалу "Слуга народу" (фото)

Раніше цей Chevrolet Silverado зняли у серіалі "Слуга народу", а тепер авто працює на лінії фронту. Виручені на аукціоні кошти підуть на закупівлю нового авто для ЗСУ.

В Україні на аукціон виставили пікап Chevrolet Silverado 2005 випуску. Автомобіль уславився тим, що знімався у серіалі "Слуга народу". Про це повідомляється на сторінці аукціону у Facebook.

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[ + – ] Стартова ціна пікапа — $7 500 Фото: Із сайту ТопЖир

Саме на цьому на яскраво-червоному Chevrolet Silverado возили персонажа Володимира Зеленського, Василя Голобородька. Втім, зараз у машини інший колір — хакі. Кіногероя вже давно передали захисникам України, і зараз він перебуває на лінії фронту.

[ + – ] Наразі автомобіль знаходиться на лінії фронту

Пікап непогано проявив себе в бойових умовах, але тепер підрозділ потребує більш відповідного та спеціально підготовленого транспорту. Саме на його покупку і підуть кошти, що були виручені на аукціоні.

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Стартова ціна Chevrolet Silverado складає 7 500 доларів. Аукціон проводиться онлайн і всі учасники повинні внести 5 000 гривень депозиту.

[ + – ] Автомобіль оснащений 4,3-літровим V6 із ГБО Фото: Із сайту ТопЖир

Пікап Chevrolet Silverado 2005 оснащений 4,3-літровою 190-сильною бензиновою шісткою і 4-ступінчастою автоматичною КПП, також встановлено ГБО. Оснащення досить багате — враховує шкіряний салон, кондиціонер, електропакет, камеру заднього виду, сигналізацію з автозапуском, мультимедіа Pioneer та акустику із сабвуфером.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили рідкісний спорткар BMW 507, який 43 роки простояв занедбаним у гаражі.