Старий BMW 43 роки простояв занедбаним: тепер його продають за $2 мільйони (фото)
BMW 507 — найрідкісніша і найдорожча модель в історії німецької марки. Усього випустили лише 252 таких спорткари, а серед їхніх власників були гонщики Формули-1 та Елвіс Преслі.
У США на аукціон Bonhams виставили BMW 507 1957 року. За раритетний спорткар планують виручити близько 2 мільйонів доларів, навіть незважаючи на те, що його стан далекий від ідеалу. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.
Справа в тому, що це купе BMW 507 не виїжджало на дороги з 1979 року — весь цей час воно стояло в непримітному старому гаражі. Після смерті власника його родина закинула авто та особливо не дбала про нього. Тепер машину вирішили продати.
Лакофарбове покриття кузова далеко не в найкращому стані, а оздоблення салону зношене. Втім, двигун і ходова непогано збереглися. Автомобіль оснащений опційним знімним дахом із металу.Важливо
BMW 507 — найдорожча модель німецької марки. Висока вартість авто обумовлена його рідкістю — у 1956-1960 роках випустили лише 252 таких кабріолети. Серед їхніх власників були кілька чемпіонів Формули-1 та Елвіс Преслі. Зараз ціна BMW 507 у хорошому стані може досягати і 5 мільйонів доларів.
Спорткар BMW 507 оснащений 3,2-літровим V8 потужністю 150 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 11 секунд і розвиває 195 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що знаменитий 93-річний Bentley повернули у виробництво і продаватимуть за $1,82 мільйона.