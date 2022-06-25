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Старий BMW 43 роки простояв занедбаним: тепер його продають за $2 мільйони (фото)

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Фото: bonhams.com | Випустили лише 252 ексклюзивних BMW 507

BMW 507 — найрідкісніша і найдорожча модель в історії німецької марки. Усього випустили лише 252 таких спорткари, а серед їхніх власників були гонщики Формули-1 та Елвіс Преслі.

У США на аукціон Bonhams виставили BMW 507 1957 року. За раритетний спорткар планують виручити близько 2 мільйонів доларів, навіть незважаючи на те, що його стан далекий від ідеалу. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

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Автомобіль 43 роки простояв у гаражі без руху
Фото: bonhams.com

Справа в тому, що це купе BMW 507 не виїжджало на дороги з 1979 року — весь цей час воно стояло в непримітному старому гаражі. Після смерті власника його родина закинула авто та особливо не дбала про нього. Тепер машину вирішили продати.

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Салон BMW 507 вимагає реставрації
Фото: bonhams.com

Лакофарбове покриття кузова далеко не в найкращому стані, а оздоблення салону зношене. Втім, двигун і ходова непогано збереглися. Автомобіль оснащений опційним знімним дахом із металу.

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BMW 507 — найдорожча модель німецької марки. Висока вартість авто обумовлена його рідкістю — у 1956-1960 роках випустили лише 252 таких кабріолети. Серед їхніх власників були кілька чемпіонів Формули-1 та Елвіс Преслі. Зараз ціна BMW 507 у хорошому стані може досягати і 5 мільйонів доларів.

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BMW 507 оснащений 3,2-літровим 150-сильним V8
Фото: bonhams.com

Спорткар BMW 507 оснащений 3,2-літровим V8 потужністю 150 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 11 секунд і розвиває 195 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що знаменитий 93-річний Bentley повернули у виробництво і продаватимуть за $1,82 мільйона.