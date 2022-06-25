Старый BMW 43 года простоял заброшенным: теперь его продают за $2 миллиона (фото)

BMW 507 — самая редкая и самая дорогая модель в истории немецкой марки. Всего выпустили только 252 таких спорткара, а среди их владельцев были гонщики Формулы-1 и Элвис Пресли.

В США на аукцион Bonhams выставили BMW 507 1957 года. За раритетный спорткар планируют выручить около 2 миллионов долларов, даже несмотря на то, что его состояние далеко от идеала. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Автомобиль 43 года простоял в гараже без движения Фото: bonhams.com

Дело в том, что это купе BMW 507 не выезжало на дороги с 1979 года — все это время оно стояло в неприметном старом гараже. После смерти владельца его семья забросила авто и особо не заботилась о нем. Теперь машину решили продать.

[ + – ] Салон BMW 507 требует реставрации Фото: bonhams.com

Лакокрасочное покрытие кузова далеко не в самом лучшем состоянии, а отделка салона изношенная. Впрочем, двигатель и ходовая неплохо сохранились. Автомобиль оснащен опционной съемной крышей из металла.

Важно

Уникальный 87-летний спорткар Bugatti восстановили из груды запчастей (видео)

BMW 507 – самая дорогая модель немецкой марки. Высокая стоимость авто обусловлена его редкостью – в 1956-1960 годах выпустили лишь 252 таких кабриолета. Среди их владельцев были несколько чемпионов Формулы-1 и Элвис Пресли. Сейчас цена BMW 507 в хорошем состоянии может достигать и 5 миллионов долларов.

[ + – ] BMW 507 оснащен 3,2-литровым 150-сильным V8 Фото: bonhams.com

Спорткар BMW 507 оснащен 3,2-литровым V8 мощностью 150 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 11 с и развивает 195 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитый 93-летний Bentley вернули в производство и будут продавать за $1,82 миллиона.