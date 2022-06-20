Уникальный 87-летний спорткар Bugatti восстановили из груды запчастей (видео)
Реставрация Bugatti Type 59/50S длилась более 20 лет. Теперь раритетный болид полностью соответствует оригиналу, что подтверждено документами.
В США на онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили гоночный Bugatti Type 59/50S 1935 года. Редчайший спорткар прошел очень сложную и длительную реставрацию и фактически получил вторую жизнь. Стартовая цена составляет $500 тысяч, сообщает официальный сайт аукциона.
На этом автомобиле гонщик Роберт Бенуа участвовал в Гран-при Франции 1935 года. Впоследствии Bugatti Type 59/50S разобрали на запчасти и спорткар фактически прекратил свое существование.
Вернул автомобиль к жизни американский коллекционер Bugatti и реставратор Рей Джонс. Еще в 60-х годах на заводе Bugatti в Мольсхайме он приобрел раму авто, детали подвески и ряд других его компонентов. Затем ему удалось разыскать двигатель болида.
А вот кузов Bugatti Type 59/50S и его интерьер пришлось воссоздавать фактически с нуля своими силами. Реставрация длилась более 20 лет и завершилась в середине 90-х.Важно
Рей Джонс успешно справился со сложной задачей – спорткар полностью соответствует оригиналу. Его аутентичность подтверждена техпаспортом федерации автоспорта FIA, а еще автомобиль собрал множество наград на различных ретро-шоу. В 2015-2016 годах сын Рея Джонса обновил авто.
Всего выпустили только восемь гоночных Bugatti Type 59, причем все они уникальные – среди них нет двух одинаковых машин. Конкретно этот спорткар оснащен 5,0-литровой рядной восьмеркой с компрессором мощностью около 400 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП.
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