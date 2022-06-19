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Культовый суперкар Ferrari Testarossa 19 лет простоял заброшенным на парковке (фото)

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Ferrari Testarossa планируют продать с аукциона

Ferrari Testarossa – одна из самых знаменитых моделей 80-х годов. Автомобиль не выезжал на дороги с 2003 года, но при этом хорошо сохранился.

Во Франции на аукцион Artcurial выставили знаменитый суперкар Ferrari Testarossa. Автомобиль не выезжал на дороги почти 20 лет и все это время простоял на паркинге. Подробности капсулы времени раскрыли на сайте аукционного дома.

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Автомобиль годами стоял на паркинге, прикрытый чезлом

Этот Ferrari Testarossa купил в 1989 году житель города Мюлуз в восточной Франции. Автомобиль эксплуатировался не очень активно – за 14 лет он проехал всего 22 400 км.

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Ferrari Testarossa выпускали с 1984 по 1996 годы

В 2003 году суперкар Ferrari совершил поездку на юг Франнции в Сен-Тропе, а по возвращению владелец поставил автомобиль на подземную парковку и больше никогда так и не сел за руль. После его смерти в 2012 году Ferrari перешел в наследство его дочери, но и она ни разу не заводила машину.

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Ferrari хранили под чехлом и его состояние довольно неплохое – разве что шумоизоляционный материал в моторном отсеке превратился в клочья. В комплекте с авто идут все оригинальные документы и даже набор фирменных инструментов. На аукционе за машину планируют выручить от 70 000 до 110 000 евро.

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В последний раз Ferrari заводили в 2003 году
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Салон Ferrari Testarossa в хорошем состоянии
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В моторном отсеке повреждена шумоизоляция
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В комплекте с авто идет набор фирменных инструментов
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Сохранена вся документация на авто
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Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa 1989, суперкар Ferrari, купить Ferrari Testarossa
Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa 1989, суперкар Ferrari, купить Ferrari Testarossa

Суперкар Ferrari Testarossa выпускали 1984 по 1996 годы и он стал одним из самых культовых авто 80-х. Купе оснащено 4,9-литровым оппозитным 12-цилиндровым двигателем мощностью 390 л. с. Оно разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с и развивает 290 км/ч.

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