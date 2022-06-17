В Украине восстановили редкий кабриолет 30-х годов: таких авто остались единицы (фото)

ГАЗ-А – лицензионная копия американского Ford A. Кабриолет выпускали с 1932 по 1936 годы и всего собрали почти 42 тысячи авто.

В Днепре дали вторую жизнь раритетному кабриолету ГАЗ-А 1936 года. В Украине до наших дней сохранилось всего несколько таких автомобилей. Об этом сообщает издание Автоцентр.

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[ + – ] Автомобиль является точной копией американского Ford A Фото: autocentre.ua

Реставрацию ГАЗ-А выполнили в мастерской "Автореанимация", где уже восстановили немало старинных машин. Автомобилю вернули первозданный вид и он полностью соответствует оригиналу. Кузов, салон и двигатель теперь в отличном состоянии.

[ + – ] ГАЗ-А выпускали с 1932 по 1936 годы Фото: autocentre.ua

ГАЗ-А начали выпускать с конца 1932 года и он стал первым советским легковым автомобилем. Хотя на самом деле это не самостоятельная разработка, а лицензионная копия американского Ford A 1928 года.

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Автомобиль оснащен 3,3-литровой бензиновой четверкой мощностью 40 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 90 км/ч.

[ + – ] Кабриолет отреставрировали до оригинального состояния Фото: autocentre.ua

ГАЗ-А выпускали в кузове кабриолет, а также как двухместный пикап ГАЗ-4. Кроме того, многие его детали унифицированы с грузовой "полуторкой" ГАЗ-АА (она создана на базе Ford AA) – у автомобилей общие передние крылья, капот, панель приборов, мотор и рулевое управление.

[ + – ] ГАЗ-А оснащен 40-сильным мотором и развивает 90 км/ч Фото: autocentre.ua

Примечательно, что ГАЗ-А собирали не только в Горьком (Нижнем Новгороде), но и в Харькове. До 1936 года произвели 41 917 автомобилей.

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