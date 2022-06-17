В Украине восстановили редкий кабриолет 30-х годов: таких авто остались единицы (фото)
ГАЗ-А – лицензионная копия американского Ford A. Кабриолет выпускали с 1932 по 1936 годы и всего собрали почти 42 тысячи авто.
В Днепре дали вторую жизнь раритетному кабриолету ГАЗ-А 1936 года. В Украине до наших дней сохранилось всего несколько таких автомобилей. Об этом сообщает издание Автоцентр.
Реставрацию ГАЗ-А выполнили в мастерской "Автореанимация", где уже восстановили немало старинных машин. Автомобилю вернули первозданный вид и он полностью соответствует оригиналу. Кузов, салон и двигатель теперь в отличном состоянии.
ГАЗ-А начали выпускать с конца 1932 года и он стал первым советским легковым автомобилем. Хотя на самом деле это не самостоятельная разработка, а лицензионная копия американского Ford A 1928 года.Важно
Автомобиль оснащен 3,3-литровой бензиновой четверкой мощностью 40 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 90 км/ч.
ГАЗ-А выпускали в кузове кабриолет, а также как двухместный пикап ГАЗ-4. Кроме того, многие его детали унифицированы с грузовой "полуторкой" ГАЗ-АА (она создана на базе Ford AA) – у автомобилей общие передние крылья, капот, панель приборов, мотор и рулевое управление.
Примечательно, что ГАЗ-А собирали не только в Горьком (Нижнем Новгороде), но и в Харькове. До 1936 года произвели 41 917 автомобилей.
Ранее Фокус сообщал, что в заброшенном сарае обнаружили раритетный 73-летний Bentley. Автомобиль на ходу и продается за 22 тыс. долларов.