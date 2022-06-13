Редкий 73-летний Bentley нашли в старом сарае: он на ходу и стоит $22 000 (фото)

Роскошный Bentley Mark VI годами стоял заброшенным, но при этом неплохо сохранился. Теперь его продают по цене Renault Duster.

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В американском городе Сакраменто на продажу выставили Bentley Mark VI 1949 года. За раритетную классическую модель просят всего 22 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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[ + – ] На кузове отсутствуют следы ржавчины Фото: autoevolution.com

Роскошный представительский автомобиль не так давно обнаружили в заброшенном сарае. Судя по всему, Bentley Mark VI годами не выезжал на дороги, однако довольно неплохо сохранился и с натяжкой может быть назван капсулой времени.

[ + – ] Bentley легко заводится и ездит Фото: autoevolution.com

Пробег автомобиля за 73 года – чуть больше 40 тыс. км. Машина полностью оригинальная и на кузове не видно ржавчины. А вот в салоне кожа изношена и потрескалась, да и ореховое дерево в отделке необходимо восстановить.

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Примечательно, что Bentley Mark VI на ходу – он легко заводится и ездит. К его 4,3-литровой рядной шестерке мощностью 126 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП вопросов нет — они исправны и хорошо работают.

[ + – ] Салон седана требует реставрации Фото: autoevolution.com

Bentley Mark VI – первая послевоенная модель британской марки. Ее выпускали с 1946 по 1952 годы и всего собрали 5208 автомобилей. Это был один из самых быстрых седанов своего времени: его максимальная скорость достигала 160 км/ч.

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