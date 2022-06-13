Редкий 73-летний Bentley нашли в старом сарае: он на ходу и стоит $22 000 (фото)
Роскошный Bentley Mark VI годами стоял заброшенным, но при этом неплохо сохранился. Теперь его продают по цене Renault Duster.
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В американском городе Сакраменто на продажу выставили Bentley Mark VI 1949 года. За раритетную классическую модель просят всего 22 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Роскошный представительский автомобиль не так давно обнаружили в заброшенном сарае. Судя по всему, Bentley Mark VI годами не выезжал на дороги, однако довольно неплохо сохранился и с натяжкой может быть назван капсулой времени.
Пробег автомобиля за 73 года – чуть больше 40 тыс. км. Машина полностью оригинальная и на кузове не видно ржавчины. А вот в салоне кожа изношена и потрескалась, да и ореховое дерево в отделке необходимо восстановить.Важно
Примечательно, что Bentley Mark VI на ходу – он легко заводится и ездит. К его 4,3-литровой рядной шестерке мощностью 126 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП вопросов нет — они исправны и хорошо работают.
Bentley Mark VI – первая послевоенная модель британской марки. Ее выпускали с 1946 по 1952 годы и всего собрали 5208 автомобилей. Это был один из самых быстрых седанов своего времени: его максимальная скорость достигала 160 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что знаменитый спорткар Porsche 80-х усовершенствовали и вернули в производство.