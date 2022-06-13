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Рідкісний 73-річний Bentley знайшли в старому сараї: він на ходу й коштує $22 000 (фото)

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Bentley Mark VI 1949, Bentley Mark VI, капсула часу, ретро Bentley
Фото: autoevolution.com | Bentley Mark VI став першою повоєнною моделлю марки

Розкішний Bentley Mark VI роками стояв занедбаним, але при цьому непогано зберігся. Тепер його продають за ціною Renault Duster.

В американському місті Сакраменто виставили на продаж Bentley Mark VI 1949 року. За раритетну класичну модель просять лише 22 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Bentley Mark VI 1949, Bentley Mark VI, капсула часу, ретро Bentley
На кузові відсутні сліди іржі
Фото: autoevolution.com

Розкішний представницький автомобіль нещодавно виявили в покинутому сараї. Зважаючи на все, Bentley Mark VI роками не виїжджав на дороги, проте досить непогано зберігся та з натяжкою може бути названий капсулою часу.

Bentley Mark VI 1949, Bentley Mark VI, капсула часу, ретро Bentley
Bentley легко заводиться та їздить
Фото: autoevolution.com

Пробіг автомобіля за 73 роки — трохи більше ніж 40 тис. км. Машина повністю оригінальна, і на кузові не видно іржі. А ось у салоні шкіра зношена та потріскалася, та й горіхове дерево в обробці необхідно відновити.

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Примітно, що Bentley Mark VI на ходу — легко заводиться та їздить. До його 4,3-літрової рядної шістки потужністю 126 к. с. і 4-ступінчастої механічної КПП питань немає — вони справні та добре працюють.

Bentley Mark VI 1949, Bentley Mark VI, капсула часу, ретро Bentley
Салон седана потребує реставрації
Фото: autoevolution.com

Bentley Mark VI — перша повоєнна модель британської марки. Її випускали з 1946 по 1952 роки, і всього зібрали 5208 автомобілів. Це був один із найшвидших седанів свого часу: його максимальна швидкість сягала 160 км/год.

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