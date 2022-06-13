Рідкісний 73-річний Bentley знайшли в старому сараї: він на ходу й коштує $22 000 (фото)

Розкішний Bentley Mark VI роками стояв занедбаним, але при цьому непогано зберігся. Тепер його продають за ціною Renault Duster.

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В американському місті Сакраменто виставили на продаж Bentley Mark VI 1949 року. За раритетну класичну модель просять лише 22 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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[ + – ] На кузові відсутні сліди іржі Фото: autoevolution.com

Розкішний представницький автомобіль нещодавно виявили в покинутому сараї. Зважаючи на все, Bentley Mark VI роками не виїжджав на дороги, проте досить непогано зберігся та з натяжкою може бути названий капсулою часу.

[ + – ] Bentley легко заводиться та їздить Фото: autoevolution.com

Пробіг автомобіля за 73 роки — трохи більше ніж 40 тис. км. Машина повністю оригінальна, і на кузові не видно іржі. А ось у салоні шкіра зношена та потріскалася, та й горіхове дерево в обробці необхідно відновити.

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Примітно, що Bentley Mark VI на ходу — легко заводиться та їздить. До його 4,3-літрової рядної шістки потужністю 126 к. с. і 4-ступінчастої механічної КПП питань немає — вони справні та добре працюють.

[ + – ] Салон седана потребує реставрації Фото: autoevolution.com

Bentley Mark VI — перша повоєнна модель британської марки. Її випускали з 1946 по 1952 роки, і всього зібрали 5208 автомобілів. Це був один із найшвидших седанів свого часу: його максимальна швидкість сягала 160 км/год.

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