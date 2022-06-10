На продаж виставлено ексклюзивне авто зірки "Форсажу" Пола Уокера (фото)

Nissan Skyline GT-R V-Spec II з колекції Пола Уокера точно повторює авто, що знімалося в першій частині "Форсажу". Спорткар тюнінгований і отримав прямоточний вихлоп та адаптивні амортизатори.

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У США на продаж виставили дуже рідкісний Nissan Skyline GT-R V-Spec II 2001 року. Сам по собі автомобіль колекційний, але саме цей спорткар цінний ще й тим, що ним володів голлівудський актор Пол Уокер. Оголошення про продаж Nissan було виставлено на сайті автосалону Hive Auto Group, проте його вартість не вказана.

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[ + – ] Всього випущено 1855 Nissan Skyline GT-R V-Spec II Фото: Nissan

Втім, неважко здогадатися, що Nissan Skyline GT-R V-Spec II коштує щонайменше пів мільйона доларів. Після трагічної загибелі зірки "Форсажу" у 2013 році колекціонери влаштували справжнє полювання на його машини. Так, минулого року його тюнінгована Toyota Supra була продана за $500 тисяч.

[ + – ] Купе оснащене 2,6-літровим шестициліндровим турбодвигуном

До того ж, саме на синьому Nissan Skyline GT-R V-Spec II їздив персонаж Уокера Браян О'Коннер у першій частині "Форсажу". Актору машина сподобалася і він купив собі таку саму.

[ + – ] У салоні замінено кермо та важіль КПП

V-Spec II — лімітована трекова версія Nissan Skyline GT-R34. Усього випущено 1855 таких купе. Автомобіль полегшили за рахунок карбонового капота та відмови від кондиціонера, а ще у нього серйозно доопрацьовано підвіску та встановлено збільшені гальма.

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Крім того, це авто Пола Уокера тюнінгували — воно отримало спортивний прямоточний вихлоп та адаптивні амортизатори. У салоні з'явилися кермо Momo та важіль КПП Nismo.

[ + – ] Спорткар точно повторює авто з фільму "Форсаж"

Під капотом Nissan Skyline GT-R V-Spec II ховається 2,6-літрова турбошістка. На папері вказана потужність 280 к. с., хоча насправді вона ближче до 330 к. с.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили ексклюзивний лімузин королеви Єлизавети ІІ. Він існує в єдиному екземплярі.