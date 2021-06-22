Toyota Supra Пола Уокера з "Форсажу" пішла з молотка за рекордні пів мільйона доларів

Помаранчевий автомобіль пішов з молотка в Лас-Вегасі дорожче, ніж зібрав у прокаті перший фільм серії.

У минулі вихідні на автомобільному аукціоні в американському Лас-Вегасі був проданий культовий автомобіль: помаранчева Toyota Supra, на якому їздив герой Пола Уокера. З молотка машина пішла за 550 мільйонів доларів. Про це пише TMZ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Примітно, але перший фільм франшизи "Форсаж", що вийшов у 2001 році, зібрав в прокаті всього 207 мільйонів доларів, а знятий був за скромні 38 мільйонів.

У фільмі Toyota Supra водив Брайан ОʼКоннор, роль якого виконав Пол Уокер. Нагадаємо, актор загинув у ДТП у 2013 році.

Хто став новим власником культового автомобіля — невідомо. Покупець робив ставки по телефону. Аукціон став однією з найбільш очікуваних подій за останні кілька років серед автомобілістів-колекціонерів.

[ + – ] Кадри з першого "Форсажу"

Toyota Supra забезпечена всією необхідною документацією, зокрема і тією, що підтверджує її участь у зйомках. Уокер водив її в першому фільмі, а також вона зʼявлялася в сиквелі "Подвійний Форсаж".

Коді Уокер, брат покійного актора, який замінив його на зйомках, раніше заявив, що і уявити собі не може, за скільки можна продати одну з найбільш памʼятних машин франшизи. "Не буду робити припущення", — сказав він.

Він додав, що Пол, починаючи роботу над "Форсажем", точно б не повірив, що фільми серії будуть знімати і зараз.

Раніше стало відомо, у скільки обійшлася машина Віна Дізеля з "Форсаж 9: Нестримна сага". Dodge Charger коштував студії Universal Pictures один мільйон доларів.

Супервайзер франшизи Денніс Маккарті розповів, що виникли труднощі з авто, тому що стає все важче створювати все нові і нові версії авто Домініка Торетто, через те, що фільми франшизи вже знімаються стільки років.