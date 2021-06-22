Toyota Supra Пола Уокера из "Форсажа" ушла с молотка за рекордные полмиллиона долларов

Оранжевый автомобиль ушел с молотка в Лас-Вегасе дороже, чем собрал в прокате первый фильм серии

В минувшие выгодные на автомобильном аукционе в американском Лас-Вегасе был продан культовый автомобиль: оранжевая Toyota Supra, на котором ездил герой Пола Уокера. С молотка машина ушла за 550 миллионов долларов. Об этом пишет TMZ.

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Примечательно, но первый фильм франшизы "Форсаж", вышедший в 2001 году, собрал в прокате всего 207 миллионов долларов, а снят был за скромные 38 миллионов.

В фильме Toyota Supra водил Брайан О’Коннор, роль которого исполнил Пол Уокер. Напомним, актер погиб в ДТП в 2013 году.

Кто стал новым владельцем культового автомобиля – неизвестно. Покупатель делал ставки по телефону. Аукцион стал одним из самых ожидаемых событий за последние несколько лет среди автомобилистов-коллекционеров.

[ + – ] Кадры из первого "Форсажа"

Toyota Supra снабжена всей необходимой документацией, в том числе и той, что подтверждает ее участие в съемках. Уокер водил ее в первом фильме, а также она появлялась в сиквеле "Двойной Форсаж".

Коди Уокер, брат покойного актера, который заменил его на съемках, ранее заявил, что и представить себе не может, за сколько можно продать одну из самых запоминающихся машин франшизы. "Не буду строить предположения", — сказал он.

Он добавил, что Пол, начиная работу над "Форсажем", точно бы не поверил, что фильмы серии будут снимать и сейчас.

Ранее стало известно, во сколько обошлась машина Вина Дизеля из "Форсаж 9: Неудержимая сага". Dodge Charger стоил студии Universal Pictures один миллион долларов.

Супервайзер франшизы Деннис Маккарти рассказал, что возникли трудности с авто, потому что становится все тяжелей создавать все новые и новые версии авто Доминика Торетто, из-за того, что фильмы франшизы уже снимаются столько лет.