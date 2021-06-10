Миллион за тачку: во сколько обошелся Dodge Charger Вина Дизеля из грядущего "Форсаж 9"

Автомобиль был изготовлен на заказ по заказу Universal Pictures

Премьера фильма "Форсаж 9: Неудержимая сага", который должен стать первым фильмом из заключительной трилогии, состоится 17 июня, если ее снова не перенесут. Фильм уже отметился скандалом и информацией о том, что в нем будет "впечатляющая" автомобильная бойня. А недавно стало известно, во сколько студии Universal Pictures обошелся Dodge Charger главного героя – Доминика Торетто, роль которого исполняет Вин Дизель. Об этом пишет Insider.

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Машину изготовили на заказ, и стоила она студии один миллион долларов. По словам инсайдера — автомобиль "сочетает в себе старые и новые технологии". А для фильма было создано несколько гибридных версий, на тот случай, если какие-то из них разобьются. Что точно произойдет, если вспомнить предыдущие фильмы франшизы.

[ + – ] Кадры из "Форсаж 9"

Супервайзер франшизы Деннис Маккарти рассказал, что возникли трудности с авто, потому что становится все тяжелей создавать все новые и новые версии авто Доминика Торетто, из-за того, что фильмы франшизы уже снимаются столько лет.

[ + – ] Кадр из "Форсаж 9"

"Авто Доминика должно быть чем-то необычным, культовым и отличаться от того, что мы делали в прошлом", — заметил он.

Напомним, новый фильм расскажет о противостоянии Доминика Торетто и его младшего брата. "Раньше я жил в твоей тени, теперь ты будешь жить в моей", — говорит Якоб Торетто брату. Публику ждут десятки гонок: на спортивных тачках, бензовозах, полицейских машинах, вертолетах и реактивных самолетах. Суммарные кассовые сборы всех частей "Форсажа" на сегодня составляют почти шесть миллиардов долларов. Режиссером этой части стал Джанстин Лин, который занимался постановкой третьей, четвертой, пятой и шестой. События нового фильма разворачиваются в широком географическом диапазоне — от Великобритании до Азербайджана и Японии.

Мишель Родригес, вернутся к роли Летти Ортис, подтвердила, что действие части фильма будет происходить в открытом космосе.

Напомним, в Китае премьеру "Форсажа 9" сопровождал скандал. Причиной стало высказывание актера и рестлера Джона Сины, сыгравшего в фильме одну из ролей.

Джон Сина (в девятом "Форсаже" он играет роль злодея) в одном из интервью для китайского телевидения назвал Тайвань "первой страной, где "Форсаж 9" выходит на экраны". Эти слова вызвали волну возмущения китайцев, ведь КНР считает Тайвань, который борется за независимость, "отколовшейся провинцией" и частью своей территории.