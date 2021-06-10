Мільйон за тачку: у скільки обійшовся Dodge Charger Віна Дізеля з майбутнього "Форсаж 9"

Автомобіль був виготовлений на замовлення на замовлення Universal Pictures.

Премʼєра фільму "Форсаж 9: Нестримна сага", який повинен стати першим фільмом з заключної трилогії, відбудеться 17 червня, якщо її знову не перенесуть. Фільм вже відзначився скандалом та інформацією про те, що в ньому буде "вражаюча" автомобільна бійня. А недавно стало відомо, у скільки студії Universal Pictures обійшовся Dodge Charger головного героя — Домініка Торетто, роль якого виконує Він Дізель. Про це пише Insider.

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Машину виготовили на замовлення, і коштувала вона студії один мільйон доларів. За словами інсайдера — автомобіль "поєднує в собі старі і нові технології". А для фільму було створено кілька гібридних версій, на той випадок, якщо якісь із них розібʼються. Що точно станеться, якщо згадати попередні фільми франшизи.

[ + – ] Кадри з "Форсаж 9"

Супервайзер франшизи Денніс Маккарті розповів, що виникли труднощі з авто, тому що стає все важче створювати все нові і нові версії авто Домініка Торетто, через те, що фільми франшизи вже знімаються стільки років.

[ + – ] Кадр з "Форсаж 9"

"Авто Домініка має бути чимось незвичайним, культовим і відрізнятися від того, що ми робили в минулому", — зауважив він.

Нагадаємо, новий фільм розповість про протистояння Домініка Торетто і його молодшого брата. "Раніше я жив у твоїй тіні, тепер ти будеш жити в моїй", — говорить Якоб Торетто братові. Публіку чекають десятки гонок: на спортивних тачках, бензовозах, поліцейських машинах, вертольотах і реактивних літаках. Сумарні касові збори всіх частин "Форсажу" на сьогодні становлять майже шість мільярдів доларів. Режисером цієї частини став Джанстін Лін, який займався постановкою третьої, четвертої, пʼятої та шостої частин. Події нового фільму розгортаються в широкому географічному діапазоні — від Великобританії до Азербайджану і Японії.

Мішель Родрігес, повернеться до ролі Летті Ортіз, підтвердила, що дія частини фільму буде відбуватися у відкритому космосі.

Нагадаємо, в Китаї премʼєру "Форсажу 9" супроводжував скандал. Причиною стало висловлювання актора і рестлера Джона Сіни, який зіграв у фільмі одну з ролей.

Джон Сіна (в девʼятому "Форсажі" він грає роль лиходія) в одному з інтервʼю для китайського телебачення назвав Тайвань "першою країною, де "Форсаж 9" виходить на екрани". Ці слова викликали хвилю обурення китайців, адже КНР вважає Тайвань, який бореться за незалежність, "провінцією, яка відкололася" і частиною своєї території.