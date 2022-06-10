На продажу выставлено эксклюзивное авто звезды "Форсажа" Пола Уокера (фото)

Nissan Skyline GT-R V-Spec II из коллекции Пола Уокера в точности повторяет авто, снимавшееся в первой части "Форсажа". Спорткар тюнингован и получил прямоточный выхлоп и адаптивные амортизаторы.

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В США на продажу выставили очень редкий Nissan Skyline GT-R V-Spec II 2001 года. Сам по себе автомобиль коллекционный, но конкретно этот спорткар ценен еще и тем, что им владел голливудский актер Пол Уокер. Объявление о продаже Nissan выставили на сайте автосалона Hive Auto Group, однако его стоимость не указана.

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[ + – ] Всего выпущено 1855 Nissan Skyline GT-R V-Spec II Фото: Nissan

Впрочем, нетрудно догадаться, что Nissan Skyline GT-R V-Spec II стоит не менее полумиллиона долларов. После трагической гибели звезды "Форсажа" в 2013 году коллекционеры устроили настоящую охоту за его машинами. Так, в прошлом году его тюнингованная Toyota Supra была продана за $500 тысяч.

[ + – ] Купе оснащено 2,6-литровым шестицилиндровым турбомотором

Мало того, именно на синем Nissan Skyline GT-R V-Spec II ездил персонаж Уокера Браян О’Коннер в самой первой части "Форсажа". Актеру машина понравилась и он купил себе точно такую же.

[ + – ] В салоне заменены руль и рычаг КПП

V-Spec II – лимитированная трековая версия Nissan Skyline GT-R34. Всего выпущено 1855 таких купе. Автомобиль облегчили за счет карбонового капота и отказа от кондиционера, а еще у него серьезно доработана подвеска и установлены увеличенные тормоза.

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Кроме того, этот авто Пола Уокера тюнинговали – оно получило спортивный прямоточный выхлоп и адаптивные амортизаторы. В салоне появились руль Momo и рычаг КПП Nismo.

[ + – ] Спорткар в точности повторяет авто из фильма "Форсаж"

Под капотом Nissan Skyline GT-R V-Spec II прячется 2,6-литровая турбошестерка. На бумаге она указана мощность в 280 л. с., хотя в реальности она ближе к 330 л. с.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставили эксклюзивный лимузин королевы Елизаветы II. Он построен в единственном экземпляре.