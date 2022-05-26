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На аукцион выставили уникальный парадный лимузин королевы Елизаветы II (фото)

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Austin Vanden Plas Princess 1966, Austin Vanden Plas Princess, Vanden Plas Princess, авто королевы Елизаветы
Фото: Barrett-Jackson | Austin Vanden Plas Princess построен по индивидуальному заказу

Austin Vanden Plas Princess выпущен в одном-единственном экземпляре для британской королевы. У него сдвижная крыша и два кондиционера.

В Лас-Вегасе на аукцион Barrett-Jackson выставили Austin Vanden Plas Princess 1966 года в эксклюзивном кузове лимузин. Его создали специально для королевы Великобритании Елизаветы II. Информация об уникальном автомобиле появилась на сайте аукционного дома.

Austin Vanden Plas Princess 1966, Austin Vanden Plas Princess, Vanden Plas Princess, авто королевы Елизаветы
Крыша лимузина складывается
Фото: Barrett-Jackson

Такой лимузин существует в одном-единственном экземпляре. Британский королевский фонд Crown Agents заказал его в ателье Vanden Plas специально для визита Елизаветы II на Ямайку. После этого автомобиль остался на острове и обслуживал губернатора Ямайки сэра Клиффорда Кэмпбэла.

Austin Vanden Plas Princess 1966, Austin Vanden Plas Princess, Vanden Plas Princess, авто королевы Елизаветы
Елизавета II пользовалась автомобилем во время визита на Ямайку
Фото: Barrett-Jackson

Семиместный Austin Vanden Plas Princess удлинен и оснащен складывающейся тканевой крышей. У него эксклюзивная двухцветная окраска, а в отделке салона использованы дорогие кожа и дерево.

Austin Vanden Plas Princess 1966, Austin Vanden Plas Princess, Vanden Plas Princess, авто королевы Елизаветы
В отделке салона использованы кожа и дерево
Фото: Barrett-Jackson

Как и подобает лимузину, водитель отделен от задних пассажиров стеклянной перегородкой. Для жаркого климата авто оснастили отдельными кондиционерами спереди и сзади.

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Austin Vanden Plas Princess оснащен 4,0-литровой рядной шестеркой мощностью 150 л. с. В 4-ступенчатой механической КПП первая передача позволяет передвигаться очень медленно – такой режим предусмотрен специально для парадов.

Austin Vanden Plas Princess 1966, Austin Vanden Plas Princess, Vanden Plas Princess, авто королевы Елизаветы
Под капотом прячется 150-сильная шестерка
Фото: Barrett-Jackson

Лимузин полностью отреставрирован и выглядит отлично. В комплекте с автомобилем идет вся оригинальная документация, также покупателя ожидает письмо из Букингемского дворца.

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