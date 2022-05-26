На аукцион выставили уникальный парадный лимузин королевы Елизаветы II (фото)

Austin Vanden Plas Princess выпущен в одном-единственном экземпляре для британской королевы. У него сдвижная крыша и два кондиционера.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Лас-Вегасе на аукцион Barrett-Jackson выставили Austin Vanden Plas Princess 1966 года в эксклюзивном кузове лимузин. Его создали специально для королевы Великобритании Елизаветы II. Информация об уникальном автомобиле появилась на сайте аукционного дома.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Крыша лимузина складывается Фото: Barrett-Jackson

Такой лимузин существует в одном-единственном экземпляре. Британский королевский фонд Crown Agents заказал его в ателье Vanden Plas специально для визита Елизаветы II на Ямайку. После этого автомобиль остался на острове и обслуживал губернатора Ямайки сэра Клиффорда Кэмпбэла.

[ + – ] Елизавета II пользовалась автомобилем во время визита на Ямайку Фото: Barrett-Jackson

Семиместный Austin Vanden Plas Princess удлинен и оснащен складывающейся тканевой крышей. У него эксклюзивная двухцветная окраска, а в отделке салона использованы дорогие кожа и дерево.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево Фото: Barrett-Jackson

Как и подобает лимузину, водитель отделен от задних пассажиров стеклянной перегородкой. Для жаркого климата авто оснастили отдельными кондиционерами спереди и сзади.

Важно

Самый дорогой автомобиль всех времен и народов продали за $142 миллиона (фото)

Austin Vanden Plas Princess оснащен 4,0-литровой рядной шестеркой мощностью 150 л. с. В 4-ступенчатой механической КПП первая передача позволяет передвигаться очень медленно – такой режим предусмотрен специально для парадов.

[ + – ] Под капотом прячется 150-сильная шестерка Фото: Barrett-Jackson

Лимузин полностью отреставрирован и выглядит отлично. В комплекте с автомобилем идет вся оригинальная документация, также покупателя ожидает письмо из Букингемского дворца.

Ранее Фокус рассказывал, что с аукциона продадут цифровые копии самого невероятного суперкара Ferrari.