На аукцион выставили уникальный парадный лимузин королевы Елизаветы II (фото)
Austin Vanden Plas Princess выпущен в одном-единственном экземпляре для британской королевы. У него сдвижная крыша и два кондиционера.
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В Лас-Вегасе на аукцион Barrett-Jackson выставили Austin Vanden Plas Princess 1966 года в эксклюзивном кузове лимузин. Его создали специально для королевы Великобритании Елизаветы II. Информация об уникальном автомобиле появилась на сайте аукционного дома.
Такой лимузин существует в одном-единственном экземпляре. Британский королевский фонд Crown Agents заказал его в ателье Vanden Plas специально для визита Елизаветы II на Ямайку. После этого автомобиль остался на острове и обслуживал губернатора Ямайки сэра Клиффорда Кэмпбэла.
Семиместный Austin Vanden Plas Princess удлинен и оснащен складывающейся тканевой крышей. У него эксклюзивная двухцветная окраска, а в отделке салона использованы дорогие кожа и дерево.
Как и подобает лимузину, водитель отделен от задних пассажиров стеклянной перегородкой. Для жаркого климата авто оснастили отдельными кондиционерами спереди и сзади.Важно
Austin Vanden Plas Princess оснащен 4,0-литровой рядной шестеркой мощностью 150 л. с. В 4-ступенчатой механической КПП первая передача позволяет передвигаться очень медленно – такой режим предусмотрен специально для парадов.
Лимузин полностью отреставрирован и выглядит отлично. В комплекте с автомобилем идет вся оригинальная документация, также покупателя ожидает письмо из Букингемского дворца.
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