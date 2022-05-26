На аукціон виставили унікальний парадний лімузин королеви Єлизавети ІІ (фото)

Austin Vanden Plas Princess випущений в одному екземплярі для британської королеви. В нього зсувний дах та два кондиціонери.

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У Лас-Вегасі на аукціон Barrett-Jackson виставили Austin Vanden Plas Princess 1966 в ексклюзивному кузові лімузин. Його створили спеціально для королеви Великої Британії Єлизавети II. Інформація про унікальний автомобіль з'явилася на сайті аукціонного будинку.

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[ + – ] Дах лімузина складається Фото: Barrett-Jackson

Такий лімузин існує в одному екземплярі. Британський королівський фонд Crown Agents замовив його в ательє Vanden Plas спеціально для візиту Єлизавети II на Ямайку. Після цього автомобіль залишився на острові та обслуговував губернатора Ямайки сера Кліффорда Кемпбела.

[ + – ] Єлизавета II користувалася автомобілем під час візиту на Ямайку Фото: Barrett-Jackson

Семимісний Austin Vanden Plas Princess подовжений і оснащений тканинним дахом. У нього ексклюзивне двоколірне фарбування, а в обробці салону використані дорогі шкіра та дерево.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево Фото: Barrett-Jackson

Як і личить лімузину, водій відділений від задніх пасажирів скляною перегородкою. Для спекотного клімату автомобіль оснастили окремими кондиціонерами спереду і ззаду.

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Austin Vanden Plas Princess оснащений 4,0-літровою рядною шісткою потужністю 150 к. с. У 4-ступінчастій механічній КПП перша передача дозволяє пересуватись дуже повільно — такий режим передбачений спеціально для парадів.

[ + – ] Під капотом ховається 150-сильна шістка Фото: Barrett-Jackson

Лімузин повністю відреставрований і має чудовий вигляд. У комплекті з автомобілем йде вся оригінальна документація, також на покупця чекає лист із Букінгемського палацу.

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