На аукціон виставили унікальний парадний лімузин королеви Єлизавети ІІ (фото)
Austin Vanden Plas Princess випущений в одному екземплярі для британської королеви. В нього зсувний дах та два кондиціонери.
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У Лас-Вегасі на аукціон Barrett-Jackson виставили Austin Vanden Plas Princess 1966 в ексклюзивному кузові лімузин. Його створили спеціально для королеви Великої Британії Єлизавети II. Інформація про унікальний автомобіль з'явилася на сайті аукціонного будинку.
Такий лімузин існує в одному екземплярі. Британський королівський фонд Crown Agents замовив його в ательє Vanden Plas спеціально для візиту Єлизавети II на Ямайку. Після цього автомобіль залишився на острові та обслуговував губернатора Ямайки сера Кліффорда Кемпбела.
Семимісний Austin Vanden Plas Princess подовжений і оснащений тканинним дахом. У нього ексклюзивне двоколірне фарбування, а в обробці салону використані дорогі шкіра та дерево.
Як і личить лімузину, водій відділений від задніх пасажирів скляною перегородкою. Для спекотного клімату автомобіль оснастили окремими кондиціонерами спереду і ззаду.Важливо
Austin Vanden Plas Princess оснащений 4,0-літровою рядною шісткою потужністю 150 к. с. У 4-ступінчастій механічній КПП перша передача дозволяє пересуватись дуже повільно — такий режим передбачений спеціально для парадів.
Лімузин повністю відреставрований і має чудовий вигляд. У комплекті з автомобілем йде вся оригінальна документація, також на покупця чекає лист із Букінгемського палацу.
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