RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

На аукціон виставили унікальний парадний лімузин королеви Єлизавети ІІ (фото)

787
Austin Vanden Plas Princess 1966, Austin Vanden Plas Princess, Vanden Plas Princess, авто королеви Єлизавети
Фото: Barrett-Jackson | Austin Vanden Plas Princess побудований за індивідуальним замовленням

Austin Vanden Plas Princess випущений в одному екземплярі для британської королеви. В нього зсувний дах та два кондиціонери.

У Лас-Вегасі на аукціон Barrett-Jackson виставили Austin Vanden Plas Princess 1966 в ексклюзивному кузові лімузин. Його створили спеціально для королеви Великої Британії Єлизавети II. Інформація про унікальний автомобіль з'явилася на сайті аукціонного будинку.

Austin Vanden Plas Princess 1966, Austin Vanden Plas Princess, Vanden Plas Princess, авто королеви Єлизавети
Дах лімузина складається
Фото: Barrett-Jackson

Такий лімузин існує в одному екземплярі. Британський королівський фонд Crown Agents замовив його в ательє Vanden Plas спеціально для візиту Єлизавети II на Ямайку. Після цього автомобіль залишився на острові та обслуговував губернатора Ямайки сера Кліффорда Кемпбела.

Austin Vanden Plas Princess 1966, Austin Vanden Plas Princess, Vanden Plas Princess, авто королеви Єлизавети
Єлизавета II користувалася автомобілем під час візиту на Ямайку
Фото: Barrett-Jackson

Семимісний Austin Vanden Plas Princess подовжений і оснащений тканинним дахом. У нього ексклюзивне двоколірне фарбування, а в обробці салону використані дорогі шкіра та дерево.

Austin Vanden Plas Princess 1966, Austin Vanden Plas Princess, Vanden Plas Princess, авто королеви Єлизавети
В обробці салону використано шкіру та дерево
Фото: Barrett-Jackson

Як і личить лімузину, водій відділений від задніх пасажирів скляною перегородкою. Для спекотного клімату автомобіль оснастили окремими кондиціонерами спереду і ззаду.

Важливо
Найдорожчий автомобіль усіх часів та народів продали за $142 мільйони (фото)
Найдорожчий автомобіль усіх часів та народів продали за $142 мільйони (фото)

Austin Vanden Plas Princess оснащений 4,0-літровою рядною шісткою потужністю 150 к. с. У 4-ступінчастій механічній КПП перша передача дозволяє пересуватись дуже повільно — такий режим передбачений спеціально для парадів.

Austin Vanden Plas Princess 1966, Austin Vanden Plas Princess, Vanden Plas Princess, авто королеви Єлизавети
Під капотом ховається 150-сильна шістка
Фото: Barrett-Jackson

Лімузин повністю відреставрований і має чудовий вигляд. У комплекті з автомобілем йде вся оригінальна документація, також на покупця чекає лист із Букінгемського палацу.

Раніше Фокус розповідав, що з аукціону продадуть цифрові копії найнеймовірнішого суперкара Ferrari.