В Україні поновили рідкісний кабріолет 30-х років: таких авто залишилися одиниці (фото)
ГАЗ-А — ліцензійна копія американського Ford A. Кабріолет випускали з 1932 по 1936 рік, і всього зібрали майже 42 тисячі авто.
У Дніпрі дали друге життя раритетному кабріолету ГАЗ-А 1936 року. В Україні до наших днів збереглося лише кілька таких автомобілів. Про це повідомляє видання "Автоцентр".
Реставрацію ГАЗ-А виконали в майстерні "Автореанімація", де вже відновили чимало старих машин. Автомобілю повернули первісний вигляд, і він повністю відповідає оригіналу. Кузов, салон і двигун тепер у відмінному стані.
ГАЗ-А почали випускати з кінця 1932 року, і він став першим радянським легковим автомобілем. Хоча насправді це не самостійна технологія, а ліцензійна копія американського Ford A 1928 року.Важливо
Автомобіль оснащений 3,3-літровою бензиновою четвіркою потужністю 40 к. с. і 3-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 90 км/год.
ГАЗ-А випускали в кузові кабріолет, а також як двомісний пікап ГАЗ-4. Крім того, багато його деталей уніфіковані з вантажною "полуторкою" ГАЗ-АА (вона створена на базі Ford AA) — у автомобілів загальні передні крила, капот, панель приладів, мотор і кермо.
Примітно, що ГАЗ-А збирали не лише в Горькому (Нижньому Новгороді), а й у Харкові. До 1936 року виробили 41 917 автомобілів.
Раніше Фокус повідомляв, що в покинутому сараї виявили раритетний 73-річний Bentley. Автомобіль на ходу продається за 22 тис. доларів.