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В Україні поновили рідкісний кабріолет 30-х років: таких авто залишилися одиниці (фото)

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ГАЗ-А 1936, ГАЗ-А, Форд А, реставрація ГАЗ-А, кабріолет ГАЗ-А
Фото: autocentre.ua | В Україні залишилося лише кілька ГАЗ-А

ГАЗ-А — ліцензійна копія американського Ford A. Кабріолет випускали з 1932 по 1936 рік, і всього зібрали майже 42 тисячі авто.

У Дніпрі дали друге життя раритетному кабріолету ГАЗ-А 1936 року. В Україні до наших днів збереглося лише кілька таких автомобілів. Про це повідомляє видання "Автоцентр".

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Автомобіль є точною копією американського Ford A
Фото: autocentre.ua

Реставрацію ГАЗ-А виконали в майстерні "Автореанімація", де вже відновили чимало старих машин. Автомобілю повернули первісний вигляд, і він повністю відповідає оригіналу. Кузов, салон і двигун тепер у відмінному стані.

ГАЗ-А 1936, ГАЗ-А, Форд А, реставрація ГАЗ-А, кабріолет ГАЗ-А
ГАЗ-А випускали з 1932 по 1936 рік
Фото: autocentre.ua

ГАЗ-А почали випускати з кінця 1932 року, і він став першим радянським легковим автомобілем. Хоча насправді це не самостійна технологія, а ліцензійна копія американського Ford A 1928 року.

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Автомобіль оснащений 3,3-літровою бензиновою четвіркою потужністю 40 к. с. і 3-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 90 км/год.

ГАЗ-А 1936, ГАЗ-А, Форд А, реставрація ГАЗ-А, кабріолет ГАЗ-А
Кабріолет відреставрували до оригінального стану
Фото: autocentre.ua

ГАЗ-А випускали в кузові кабріолет, а також як двомісний пікап ГАЗ-4. Крім того, багато його деталей уніфіковані з вантажною "полуторкою" ГАЗ-АА (вона створена на базі Ford AA) — у автомобілів загальні передні крила, капот, панель приладів, мотор і кермо.

ГАЗ-А 1936, ГАЗ-А, Форд А, реставрація ГАЗ-А, кабріолет ГАЗ-А
ГАЗ-А оснащений 40-сильним двигуном і розвиває 90 км/год.
Фото: autocentre.ua

Примітно, що ГАЗ-А збирали не лише в Горькому (Нижньому Новгороді), а й у Харкові. До 1936 року виробили 41 917 автомобілів.

Раніше Фокус повідомляв, що в покинутому сараї виявили раритетний 73-річний Bentley. Автомобіль на ходу продається за 22 тис. доларів.