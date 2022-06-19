Культовий суперкар Ferrari Testarossa 19 років простояв занедбаним на паркінгу (фото)
Ferrari Testarossa — одна із найзнаменитіших моделей 80-х років. Автомобіль не виїжджав на дорогу з 2003 року, але добре зберігся.
У Франції на аукціон Artcurial виставили знаменитий суперкар Ferrari Testarossa. Автомобіль не виїжджав на дорогу майже 20 років, і весь цей час простояв на паркінгу. Подробиці капсули розкрили на сайті аукціонного будинку.
Цей Ferrari Testarossa купив у 1989 році житель міста Мюлуз у східній Франції. Автомобіль експлуатувався не дуже активно — за 14 років він проїхав лише 22 400 км.
У 2003 році суперкар Ferrari здійснив поїздку на південь Франції в Сен-Тропі, а після повернення власник поставив автомобіль на підземне паркінг і більше ніколи так і не сів за кермо. Після його смерті в 2012 році Ferrari перейшов у спадок дочці, але і вона жодного разу не заводила машину.Важливо
Ferrari зберігали під чохлом і його стан досить непоганий — хіба що шумоізоляційний матеріал у моторному відсіку перетворився на шмаття. У комплекті з авто йдуть усі оригінальні документи та навіть набір фірмових інструментів. На аукціоні за машину планують отримати від 70 000 до 110 000 євро.
Суперкар Ferrari Testarossa випускали 1984 по 1996 рік і він став одним з найкультовіших автомобілів 80-х. Купе оснащене 4,9-літровим оппозитним 12-циліндровим двигуном потужністю 390 к. с. Воно розганяється до 100 км/год за 5,8 с і розвиває 290 км/год.
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