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Культовий суперкар Ferrari Testarossa 19 років простояв занедбаним на паркінгу (фото)

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Ferrari Testarossa планують продати з аукціону

Ferrari Testarossa — одна із найзнаменитіших моделей 80-х років. Автомобіль не виїжджав на дорогу з 2003 року, але добре зберігся.

У Франції на аукціон Artcurial виставили знаменитий суперкар Ferrari Testarossa. Автомобіль не виїжджав на дорогу майже 20 років, і весь цей час простояв на паркінгу. Подробиці капсули розкрили на сайті аукціонного будинку.

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Автомобіль роками стояв на паркінгу, прикритий чезлом.

Цей Ferrari Testarossa купив у 1989 році житель міста Мюлуз у східній Франції. Автомобіль експлуатувався не дуже активно — за 14 років він проїхав лише 22 400 км.

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Ferrari Testarossa випускали з 1984 до 1996 року.

У 2003 році суперкар Ferrari здійснив поїздку на південь Франції в Сен-Тропі, а після повернення власник поставив автомобіль на підземне паркінг і більше ніколи так і не сів за кермо. Після його смерті в 2012 році Ferrari перейшов у спадок дочці, але і вона жодного разу не заводила машину.

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Ferrari зберігали під чохлом і його стан досить непоганий — хіба що шумоізоляційний матеріал у моторному відсіку перетворився на шмаття. У комплекті з авто йдуть усі оригінальні документи та навіть набір фірмових інструментів. На аукціоні за машину планують отримати від 70 000 до 110 000 євро.

Востаннє Ferrari заводили у 2003 році
Востаннє Ferrari заводили у 2003 році
Салон Ferrari Testarossa у хорошому стані
Салон Ferrari Testarossa у хорошому стані
У моторному відсіку пошкоджено шумоізоляцію.
У моторному відсіку пошкоджено шумоізоляцію.
У комплекті з авто йде набір фірмових інструментів
У комплекті з авто йде набір фірмових інструментів
Збережено всю документацію на авто
Збережено всю документацію на авто
Востаннє Ferrari заводили у 2003 році
Салон Ferrari Testarossa у хорошому стані
У моторному відсіку пошкоджено шумоізоляцію.
У комплекті з авто йде набір фірмових інструментів
Збережено всю документацію на авто

Суперкар Ferrari Testarossa випускали 1984 по 1996 рік і він став одним з найкультовіших автомобілів 80-х. Купе оснащене 4,9-літровим оппозитним 12-циліндровим двигуном потужністю 390 к. с. Воно розганяється до 100 км/год за 5,8 с і розвиває 290 км/год.

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