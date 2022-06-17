Двигун Mercedes і швидкість 370 км/год: італійці показали суперкар у ретро-стилі (фото)
Суперкар Pagani Huayra отримав надшвидкісну версію Codalunga. Купе подовжили та покращили його аеродинаміку.
Опубліковано фото ексклюзивного Pagani Huayra Codalunga. Спецверсію італійського суперкара випустять лімітованою серією з п'яти авто й усіх їх уже розкупили за неймовірною ціною $7,3 мільйонів. Про це пише сайт "Carscoops".
Суперкар Pagani Huayra Codalunga створили на прохання одразу двох клієнтів марки. Вони захотіли собі версію купе з подовженою задньою частиною. Подібні авто були популярні у гонках 60-х років, адже таке рішення покращувало стійкість на високих швидкостях.
Pagani Huayra подовжили відразу на 360 мм, а також злегка завузили задню частину. Крім того, встановлені шість нових ліхтарів. Доробка добре вписалася в загальний дизайн Pagani Huayra, адже суперкар спочатку створений в ретро-стилі.Важливо
Особливо вінтажно виглядає салон суперкара з великою кількістю хрому та приладами під старовину. У Codalunga у внутрішній обробці поряд зі шкірою, алюмінієм і карбоном з'явилися вовна та замша.
Новий Pagani Huayra Codalunga оснащений 6,0-літровим турбованим V12 від Mercedes-AMG потужністю 840 к. с. Його доповнили новою титановою вихлопною системою. Автомобіль вагою 1 280 кг розганяється до швидкості понад 370 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що Pagani Huayra незабаром отримає наступника — суперкар уже проходить випробування та з'явиться до кінця року.