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Двигун Mercedes і швидкість 370 км/год: італійці показали суперкар у ретро-стилі (фото)

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Ціна Pagani Huayra Codalunga — $7,3 мільйонів

Суперкар Pagani Huayra отримав надшвидкісну версію Codalunga. Купе подовжили та покращили його аеродинаміку.

Опубліковано фото ексклюзивного Pagani Huayra Codalunga. Спецверсію італійського суперкара випустять лімітованою серією з п'яти авто й усіх їх уже розкупили за неймовірною ціною $7,3 мільйонів. Про це пише сайт "Carscoops".

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Задню частину подовжили на 360 мм

Суперкар Pagani Huayra Codalunga створили на прохання одразу двох клієнтів марки. Вони захотіли собі версію купе з подовженою задньою частиною. Подібні авто були популярні у гонках 60-х років, адже таке рішення покращувало стійкість на високих швидкостях.

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В обробці салону використані шкіра, замша та карбон

Pagani Huayra подовжили відразу на 360 мм, а також злегка завузили задню частину. Крім того, встановлені шість нових ліхтарів. Доробка добре вписалася в загальний дизайн Pagani Huayra, адже суперкар спочатку створений в ретро-стилі.

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Особливо вінтажно виглядає салон суперкара з великою кількістю хрому та приладами під старовину. У Codalunga у внутрішній обробці поряд зі шкірою, алюмінієм і карбоном з'явилися вовна та замша.

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Двигун Pagani Huayra поставляє Mercedes-AMG

Новий Pagani Huayra Codalunga оснащений 6,0-літровим турбованим V12 від Mercedes-AMG потужністю 840 к. с. Його доповнили новою титановою вихлопною системою. Автомобіль вагою 1 280 кг розганяється до швидкості понад 370 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Pagani Huayra незабаром отримає наступника — суперкар уже проходить випробування та з'явиться до кінця року.