Італійський суперкар вперше зняли на дорогах (фото)

Pagani C10 — новий надпотужний суперкар італійського бренду. Автомобіль отримає турбований V12 від Mercedes-AMG потужністю понад 850 к. с.

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В Італії під час випробувань помітили наступника Pagani Huayra. Прототип суперкара із заводським позначенням C10 проходить фінальні тести і його представлять у кінці 2022 року. Про це пише сайт Carscoops.

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[ + – ] Чотири вихлопні труби – фірмова риса Pagani Фото: carscoops.com

Суперкар Pagani C10 виїхав на випробування в камуфляжі, проте раніше в інтернет вже просочилися його перші зображення. Купе зберігає знайомий дизайн зі зрушеним вперед салоном, плавними лініями кузова, прозорим дахом та круглими ліхтарями. Залишились і фірмові чотири вихлопні труби.

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Як і Huayra, новий Pagani C10 оснащуватимуть 6,0-літровим V12 з двома турбінами виробництва Mercedes-AMG. Потужність двигуна виросте приблизно до 860-880 к. с. у стандартній версії та до 900 к. с. — у спортивному зарядженому варіанті. На вибір запропонують механічну чи автоматичну КПП. У всіх модифікаціях максимальна швидкість перевищить 350 км/год.

[ + – ] Раніше Pagani C10 повністю розсекретили на фото Фото: carscoops.com

Продажі суперкара стартують на початку 2023 року. Відомо, що він буде дешевшим за попередника, але все одно його ціна перевищить півмільйона євро. Також у Pagani планують наростити обсяги виробництва та випустити приблизно 280-300 цих авто. Пізніше до купе приєднається кабріолет.

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