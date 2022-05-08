Впечатляющий итальянский суперкар впервые засняли на дорогах (фото)

Pagani C10 — новый сверхмощный суперкар итальянского бренда. Автомобиль получит турбированный V12 от Mercedes-AMG мощностью свыше 850 л. с.

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В Италии во время испытаний заметили преемника Pagani Huayra. Прототип суперкара с заводским обозначением C10 проходит финальные тесты и будет представлен под конец 2022 года. Об этом пишет сайт Carscoops.

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[ + – ] Четыре выхлопные трубы – фирменная черта Pagani Фото: carscoops.com

Суперкар Pagani C10 выехал на испытания в камуфляже, однако ранее в интернет уже просочились первые его изображения. Купе сохраняет знакомый дизайн со сдвинутым вперед салоном, плавными линиями кузова, прозрачной крышей и круглыми фонарями. Остались и фирменные четыре выхлопных трубы.

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Как и Huayra, новый Pagani C10 будут оснащать 6,0-литровым V12 с двумя турбинами производства Mercedes-AMG. Мощность двигателя поднимут примерно до 860-880 л. с. в стандартной версии и до 900 л. с. – в спортивном заряженном варианте. На выбор предложат механическую или автоматическую КПП. Во всех модификациях максимальная скорость превысит 350 км/ч.

[ + – ] Ранее Pagani C10 полностью рассекретили на фото Фото: carscoops.com

Продажи суперкара стартуют в начале 2023 года. Известно, что он будет несколько дешевле предшественника, но все равно его цена превысит полмиллиона евро. Также в Pagani планируют нарастить объемы производства и выпустить примерно 280-300 этих авто. Позже к купе присоединится кабриолет.

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