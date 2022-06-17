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Двигатель Mercedes и скорость 370 км/ч: итальянцы показали суперкар в ретро-стиле (фото)

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Pagani Huayra Codalunga, Pagani Huayra, новый Pagani Huayra, суперкар Pagani Huayra
Цена Pagani Huayra Codalunga — $7,3 миллиона

Суперкар Pagani Huayra получил сверхскоростную версию Codalunga. Купе удлинили и улучшили его аэродинамику.

Опубликованы фото эксклюзивного Pagani Huayra Codalunga. Спецверсию итальянского суперкара выпустят лимитированной серией из пяти авто и всех их уже раскупили по баснословной цене в $7,3 миллиона. Об этом пишет сайт Carscoops.

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Заднюю часть удлинили на 360 мм

Суперкар Pagani Huayra Codalunga создали по просьбе сразу двух клиентов марки. Они захотели себе версию купе с удлиненной задней частью. Подобные авто были популярны в гонках 60-х годов, ведь такое решение улучшало устойчивость на высоких скоростях.

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В отделке салона использованы кожа, замша и карбон

Pagani Huayra удлинили сразу на 360 мм, а также слегка заузили заднюю часть. Кроме того, установлены шесть новых фонарей. Доработка отлично вписалась в общий дизайн Pagani Huayra, ведь суперкар изначально создан в ретро-стиле.

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Особенно винтажно смотрится салон суперкара с обилием хрома и приборами под старину. В Codalunga во внутренней отделке наряду с кожей, алюминием и карбоном появились шерсть и замша.

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Двигатель для Pagani Huayra поставляет Mercedes-AMG

Новый Pagani Huayra Codalunga оснащен 6,0-литровым турбированным V12 от Mercedes-AMG мощностью 840 л. с. Его дополнили новой титановой выхлопной системой. Автомобиль весом 1280 кг разгоняется до скорости свыше 370 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Pagani Huayra вскоре получит преемника — суперкар уже проходит испытания и появится до конца года.