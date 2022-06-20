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Унікальний 87-річний спорткар Bugatti відновили з купи запчастин (відео)

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Bugatti Type 59-50S, Bugatti Type 59-50S 1935, Bugatti Type 59 1935, Bugatti 59, спорткар Bugatti
Усього випущено лише вісім Bugatti Type 59? і всі вони відрізняються один від одного

Реставрація Bugatti Type 59/50S тривала понад 20 років. Наразі раритетний болід повністю відповідає оригіналу, що підтверджено документами.

У США на онлайн-аукціоні Bring a Trailer виставили гоночний Bugatti Type 59/50S 1935 року. Рідкісний спорткар пройшов дуже складну та тривалу реставрацію й фактично отримав друге життя. Стартова ціна становить $500 тисяч, повідомляє офіційний сайт аукціону.

Bugatti Type 59-50S, Bugatti Type 59-50S 1935, Bugatti Type 59 1935, Bugatti 59, спорткар Bugatti
Реставрація авто тривала понад 20 років

На цьому автомобілі гонщик Роберт Бенуа брав участь у Гран-прі Франції 1935 року. Згодом Bugatti Type 59/50S розібрали на запчастини, і спорткар фактично припинив своє існування.

Повернув автомобіль до життя американський колекціонер Bugatti та реставратор Рей Джонс. Ще в 60-х роках на заводі Bugatti в Мольсхаймі він придбав раму авто, деталі підвіски та низку інших його компонентів. Потім йому вдалося знайти двигун боліда.

Болід повністю відповідає оригіналу
Болід повністю відповідає оригіналу
Салон відновлено з нуля
Салон відновлено з нуля
Реставратор знайшов оригінальний двигун авто
Реставратор знайшов оригінальний двигун авто
Стартова ціна авто становить 500 тис. доларів
Стартова ціна авто становить 500 тис. доларів
Болід повністю відповідає оригіналу
Салон відновлено з нуля
Реставратор знайшов оригінальний двигун авто
Стартова ціна авто становить 500 тис. доларів

А ось кузов Bugatti Type 59/50S і його інтер'єр довелося відтворювати практично з нуля самотужки. Реставрація тривала понад 20 років і завершилася в середині 90-х.

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Рей Джонс успішно впорався зі складним завданням — спорткар повністю відповідає оригіналу. Його автентичність підтверджена техпаспортом федерації автоспорту FIA, а також автомобіль зібрав безліч нагород на різних ретрошоу. У 2015-2016 роках син Рея Джонса відновив авто.

Спорткар оснащений 400-сильною компресорною вісімкою

Усього випустили лише вісім гоночних Bugatti Type 59, причому всі вони унікальні — серед них немає двох однакових машин. Саме цей спорткар оснащений 5,0-літровою рядною вісімкою з компресором потужністю близько 400 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП.

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