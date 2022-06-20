Унікальний 87-річний спорткар Bugatti відновили з купи запчастин (відео)

Реставрація Bugatti Type 59/50S тривала понад 20 років. Наразі раритетний болід повністю відповідає оригіналу, що підтверджено документами.

У США на онлайн-аукціоні Bring a Trailer виставили гоночний Bugatti Type 59/50S 1935 року. Рідкісний спорткар пройшов дуже складну та тривалу реставрацію й фактично отримав друге життя. Стартова ціна становить $500 тисяч, повідомляє офіційний сайт аукціону.

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[ + – ] Реставрація авто тривала понад 20 років

На цьому автомобілі гонщик Роберт Бенуа брав участь у Гран-прі Франції 1935 року. Згодом Bugatti Type 59/50S розібрали на запчастини, і спорткар фактично припинив своє існування.

Повернув автомобіль до життя американський колекціонер Bugatti та реставратор Рей Джонс. Ще в 60-х роках на заводі Bugatti в Мольсхаймі він придбав раму авто, деталі підвіски та низку інших його компонентів. Потім йому вдалося знайти двигун боліда.

[ + – ] Болід повністю відповідає оригіналу [ + – ] Салон відновлено з нуля [ + – ] Реставратор знайшов оригінальний двигун авто [ + – ] Стартова ціна авто становить 500 тис. доларів

А ось кузов Bugatti Type 59/50S і його інтер'єр довелося відтворювати практично з нуля самотужки. Реставрація тривала понад 20 років і завершилася в середині 90-х.

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Рей Джонс успішно впорався зі складним завданням — спорткар повністю відповідає оригіналу. Його автентичність підтверджена техпаспортом федерації автоспорту FIA, а також автомобіль зібрав безліч нагород на різних ретрошоу. У 2015-2016 роках син Рея Джонса відновив авто.

[ + – ] Спорткар оснащений 400-сильною компресорною вісімкою

Усього випустили лише вісім гоночних Bugatti Type 59, причому всі вони унікальні — серед них немає двох однакових машин. Саме цей спорткар оснащений 5,0-літровою рядною вісімкою з компресором потужністю близько 400 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП.

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