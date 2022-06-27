Волонтеры закупили сотню новеньких пикапов для ВСУ (видео)

На пикапы для защитников Украины потратили 2,6 миллиона евро. Уже через несколько дней техника будет в Украине и ее начнут распределять среди подразделений ВСУ.

Автопарк ВСУ уже в ближайшее время пополнят сто новых пикапов. Столь крупную партию авто приобрели волонтеры благотворительного фонда "Вернись живым". Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

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Руководитель военного подразделения фонда Андрей Рымарук заявил, что всего через три дня все 100 пикапов уже будут в Украине. После этого их поставят на учет и начнут распределять среди подразделений ВСУ. Приоритет будет отдан мобильным огневым группам, которые будут быстро передвигаться по фронту и охотиться, прежде всего, за воздушными целями.

Стоимость каждого автомобиля составляет 26 тыс. евро, то есть суммарно волонтеры смогли собрать 2,6 миллиона евро на пикапы для ВСУ. Новая техника имеет свои преимущества – она в хорошем состоянии и позволяет не думать о ремонте.

Купить пикапы и быстро подготовить их для армии помогла компания Pulsar Expo из Братиславы. Она основана украинцами и прославилась экстремальной внедорожной техникой Torsus.

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"На самом деле за этим договором стоит титаническая работа. Через несколько дней после оплаты – в рекордный для таких операций срок – Pulsar Expo подготовили машины для отправки, а мы с командой Фонда, в свою очередь, организовали логистику. Одновременная доставка 100 пикапов – очень непростая задача, но мы ее выполнили", — заявил Андрей Рымарук.

Ранее Фокус сообщал, что пикапы для Украины закупил известный британский телеведущий Джереми Кларксон.