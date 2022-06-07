"Град" в миниатюре: украинцы устанавливают самодельные РСЗО на пикапы (видео)

В Украине научились делать РСЗО из авиационных неуправляемых ракет С-8. Они получаются достаточно легкими и компактными, а потому могут поместиться в кузове пикапа.

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Защитники Украины начали использовать нестандартные реактивные системы залпового огня. Они, по сути, являются самодельными и монтируются на пикапы вроде Mitsubishi L200, поставляемые из-за рубежа волонтерами. Об этом пишет Милитарный портал, ссылаясь на Twitter пользователя Special Kherson Cat.

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[ + – ] Пусковая установка монтируется в кузове пикапа

Сообщается, что систему залпового огня создали на базе неуправляемых авиационных ракет С-8 класса "воздух-земля". Они имеют калибр 80 мм и выпускались с различными типами боевой части – бронебойной, осколочно-фугасной, бетонобойной, объемно-детонирующей.

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В свое время в Украине выпуском этих ракет занималось предприятие "Артем". Их устанавливали на истребители, штурмовики и вертолеты.

[ + – ] В самодельной РСЗО используются неуправляемые ракеты С-8 Фото: Укроборонпром

Пусковые установки 12 ракет С-8 смонтированы в кузове пикапа и дополнены системой стабилизации. Запуск осуществляется с пульта в кабине автомобиля. Масса пустой установки составляет 150 кг, снаряженной – 450 кг.

[ + – ] Прицельная дальность РСЗО составляет около 2 км

Отмечается, что самодельная РСЗО не очень точная и не самая дальнобойная. Прицельная дальность стрельбы – примерно 2 км, а рассеивание составляет около 6 м от точки прицеливания. Зато ее преимуществом является высокая мобильность.

Ранее Фокус сообщал, что в ВСУ появились шестиколесные британские бронеавтомобили Pinzgauer.