Украинский боец закупил для армии несколько британских броневиков Pinzgauer (фото)

Машины оснащены дополнительным модульным бронированием. Две из них пошли в силы теробороны, а остальные в другие виды войск.

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Боец с позывным "Гора" приобрел для нужд армии несколько броневиков Pinzgauer 2009 года выпуска. Об этом сообщает ТрО в Фейсбуке.

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Украинский военный приобрел бронированные автомобили Pinzgauer — это многоцелевые военные джипы. Судя по фото, было куплено как минимум 8 броневиков. Сам "Гора" до войны был успешным бизнесменом, а сейчас он служит в Вооруженных сила Украины. Боец утверждает, что раскроет свою личность после войны, а пока он делает все пожертвования на анонимных условиях.

[ + – ] Броневики оснащены дополнительным модульным бронированием

Два внедорожника уже служат в силах территориальной обороны, а остальные машины отправились в другие виды войск.

Pinzgauer — это многоцелевой универсальный броневик. Их можно использовать для перевозки личного состава, медицинских нужд или перевозки боеприпасов. Броневики также оснащены дополнительным модульным бронированием.

Напомним, 30 мая стало известно, что ВСУ показали освоение британских броневиков Wolfhound в рамках пакета помощи Британии.

22 апреля ВСУ начали осваивать британские броневики в Великобритании.