Украинские военные уже проходят обучение по эксплуатации британских броневиков
В Великобритании подчеркнули, что поставка вооружения Украине не приведет к эскалации конфликта, к ней приводят действия Путина и его режима.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Индию заявил, что украинские военные уже проходят нужную подготовку для вождения на британских броневиках. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Джонсона, часть бойцов проходит обучение на территории Соединенного Королевства. Там их обучают водить броневиками, которых передадут в количестве 120 единиц. Еще военные обучаются в Польше использовать средства противовоздушной обороны.
"Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании использованию бронетехники", — сообщил Борис Джонсон.
В издании также отметили, что по мере приближения третьего месяца войны РФ против Украины, НАТО начала поставки оружия не требующего долгого периода обучения. Представитель премьер-министра также подчеркнул, что обучение украинцев в Британии — это не эскалация. Эскалацию вызывает Путин и его режим. А Запад работает над тем, чтобы дать Украины эффективные инструменты для самозащиты.
Какие броневики поставит Великобритания?
Правительство Джонсона направит 80 броневиков Mastiff, Husky и Wolfhound. Все они предназначены для выполнения боевых задач по поддержке или сопровождению войск как на линии фронта, так и в тылах.
Украинская армия также получит машины разведки Spartan, скорой помощи Samaritan, командирские броневики Sultan и ремонтно-эвакуационные Samson. Всего ожидается 40 автомобилей. На обучение уйдет несколько недель, чтобы бойцы ВСУ смогли ознакомиться с доступными системами управления.
Напомним, 7 апреля в СМИ появилась информация о передаче броневиков Украине из Британии.
8 апреля в Украину уже отправили первые австралийские БТР Bushmaster. Всего передано 20 единиц.