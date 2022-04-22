Украинские военные уже проходят обучение по эксплуатации британских броневиков

В Великобритании подчеркнули, что поставка вооружения Украине не приведет к эскалации конфликта, к ней приводят действия Путина и его режима.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Индию заявил, что украинские военные уже проходят нужную подготовку для вождения на британских броневиках. Об этом сообщает The Guardian.

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По словам Джонсона, часть бойцов проходит обучение на территории Соединенного Королевства. Там их обучают водить броневиками, которых передадут в количестве 120 единиц. Еще военные обучаются в Польше использовать средства противовоздушной обороны.

"Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании использованию бронетехники", — сообщил Борис Джонсон.

В издании также отметили, что по мере приближения третьего месяца войны РФ против Украины, НАТО начала поставки оружия не требующего долгого периода обучения. Представитель премьер-министра также подчеркнул, что обучение украинцев в Британии — это не эскалация. Эскалацию вызывает Путин и его режим. А Запад работает над тем, чтобы дать Украины эффективные инструменты для самозащиты.

Какие броневики поставит Великобритания?

Правительство Джонсона направит 80 броневиков Mastiff, Husky и Wolfhound. Все они предназначены для выполнения боевых задач по поддержке или сопровождению войск как на линии фронта, так и в тылах.

[ + – ] Броневик Хаски

Украинская армия также получит машины разведки Spartan, скорой помощи Samaritan, командирские броневики Sultan и ремонтно-эвакуационные Samson. Всего ожидается 40 автомобилей. На обучение уйдет несколько недель, чтобы бойцы ВСУ смогли ознакомиться с доступными системами управления.

Напомним, 7 апреля в СМИ появилась информация о передаче броневиков Украине из Британии.

8 апреля в Украину уже отправили первые австралийские БТР Bushmaster. Всего передано 20 единиц.